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Выяснены недостатки и достоинства Lada Priora
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Выяснены недостатки и достоинства Lada Priora 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Для этого специалистами изучено мнение 400 респондентов, принявших участие в исследовании.
Большинство опрошенных (чуть меньше половины) в качестве достоинства указали простоту в ремонте и доступность сервисного обслуживания автомобиля. Некоторым пришлись по душе дизайн Priora и оптимальная мощность двигателя. Были и такие автолюбители, которые отметили приемлемую цену и простор для тюнинга.
Однако нашлись среди опрошенных и те, которые указали на недостатки в представителе Lada. На первое место было поставлено оставляющее желать лучшего покрытие кузова. Дальше владельцы машин указали на некачественную сборку и плохую защиту салона от шума.
Изучение мнения общественности проведено не случайно. Дело в том, что руководством «АвтоВАЗа» принято решение окончательно прекратить производство Lada Priora. Такой шаг продиктован падением спроса на эту популярную некогда машину.
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