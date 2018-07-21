Керченский мост и другие самые амбициозные планы правителей России

Россия могла быть другой. Русские правители мечтали о южных столицах и землях от Китая до Средиземноморья.

Святослав: дунайская столица Руси

Святослав хотел сделать Переяславец на Дунае стольным градом Руси, которая могла простираться от Константинополя до северных границ. Первый его поход в Болгарию состоялся еще во времена правления Ольги — в 967 г. В 965 г. Святослав начал завоевание Хазарии, и византийский император Никифор II, боясь потерять владения в Крыму , старался отвлечь силы Руси, предложив ей поход против Болгарии. Святослав завоевал несколько городов на Дунае и обосновался в Переяславце. Второй поход привел к захвату столицы — Преслава и разделу Восточной Болгарии между Русью и Византией. Войско Святослава, по устоявшейся болгарской традиции, вплотную подошло к Константинополю, но было разбито.

Владимир: реформа язычества

После убийства Ярополка в Киеве, благоволившего христианству (согласно археологическим исследованиям в этот период в городе могла существовать христианская церковь), Владимир в первые годы правления (978-980) задумал «реформировать» язычество и сделать его государственной религией. В Киеве было сооружено главное капище, а верховным богом стал Перун. Летописи упоминают также и о человеческих жертвоприношениях в этот период.

Даниил Галицкий: Русское королевство с центром в Холме

Даниил владел Киевом в момент захвата его монголами. Пытаясь сохранить государство, ездил в Орду и вел переговоры с римским папой, надеясь на совместный поход против ханской власти. От папы принял титул «короля Руси». При этом Даниил не думал порывать с православным миром, находя союзников среди русских князей, благословляемых митрополитом. Сохраняя титул, он прекратил отношения с папой и уклонился от унии. Политический вес и поддержка позволили ему укрепить владения, смягчить иго и зачистить Киевщину от татар (хотя сам Киев находился под властью Александра Невского ). К концу правления сделал столицей город на западной границе — Холм (ныне в Польше ).

Иван Грозный : родство с самыми влиятельными монархами Европы

Иван Грозный был один из самых амбициозных правителей Русского государства, но неудачи преследовали его постоянно. После смерти первой жены, в 1561 году царь сватался к шведской королеве, надеясь заключить выгодный династический брак и укрепить международное положение, но в этом ему было отказано. Единственной женщиной, с которой царь вел переписку (11 писем) была английская королева Елизавета I. Причины, по которым царь уделил столько времени королевской особе остаются загадкой. В письмах упоминаются «тайные дела великого значения», передававшиеся устно через послов. Популярная версия гласит о том, что царь пытался свататься к английской королеве, но разочаровался или получил отказ, написав письмо в грубой манере и прервав переписку.

Иван Грозный: окно в Европу и контроль над Балтикой

Получение контроля над Балтикой было основной задачей русских князей и царей задолго до Ивана Грозного. Русь зависела от балтийской торговли: на юге торговля была невозможна из-за татарских набегов, а поморские дела приносили мало денег казне. На Балтике у русских не было своих кораблей. Иван Грозный основал порт под Нарвой , однако Ганза и Ливония не пропускали туда купцов. Невыплата дани за Юрьев Ливонией вынудили царя начать войну. В качестве триггера историки упоминают дело Ганса Шлитте, который завербовал европейских мастеров и грамотных людей для царя, хотевшего порвать с вековой отсталостью России. Шлитте был задержан ливонцами и казнён в Ганзе. Царь проиграл Ливонскую войну, а проект создания в Вологде военного флота потерпел неудачу.

Первый проект университета России

Царствование Бориса Годунова обещало большие надежды, но голод, недовольство бояр и духовенства положили конец многим начинаниям. Царь в 1600-1603 годах посылал в Любек, Прагу , итальянские и английские города послов, искавших ученых людей и мастеров, согласных приехать в Россию, а также отправлял на учебу русских. По сведениям современников, Борис хотел привлечь людей для основания в Москве университета и школ, которые могли бы обучить языкам и знаниям, однако в Русской православной церкви опасались учителей-иноверцев и проект так и не состоялся.

Годунов: Великая русская крепостная стена

Белгород, Правление Бориса Годунова сопровождалось грандиозным строительством. Сближаясь с Европой, он активно укреплял собственные города и возводил стены. При нем были возведены Белогородская стена в Москве, Семиверхая башня которой стала настоящим произведением искусства. В Земляном городе была построена деревянная стена с башнями — «Скородом» (на месте одной из башен позднее будет построена знаменитая Сухарева). В планах царя было заселение Дикого поля. На юге протянулось ожерелье из крепостей: построены Воронеж, Ливны Самара , Царицын, Царев-Борисов, Саратов и даже Томск в Сибири. Строительство «каменного пояса» испытывало большие трудности, и так не было доведено до конца.

Лжедмитрий I: Московская империя — самое свободное государство Европы.

Первым «in perator»-ом или «inparatur»-ом Руси был Лжедмитрий I. Он писал это слово с ошибкой. По амбициям и вольности нравов он мог сравниться с Петром I. Он планировал поход на Азов , войну со шведами и турками, для чего он обучал стрельцов пушечному делу и велел строить суда на Вороне. Настали времена небывалой оттепели: англичане отмечали, что такой свободы передвижения не видели ни в одном государстве, крестьянам было разрешено уходить от помещиков во время голода, дворян перестали бить палками, установилась свобода христианского вероисповедания, Дума стала называться Сенатом, были планы по созданию нового законодательного свода. Скоморошество, карты, шахматы перестали преследоваться.

Петр I: Южная столица и изгнание турок из Европы

Петр I как и Святослав мечтал о южной столице, но с условием, что она будет главными морскими воротами страны. На это звание претендовала гавань Таганрог (1698) на Азовском море, о которой современник, немецкий генерал Христофор Манштейн, отзывался как о лучшей в Европе. Таганрог стал первым городом, построенным по генплану. До основания Петербурга этот город имел все шансы для того, чтобы стать столицей, однако этому помешала война с Османской империей. Петр хотел закрепиться в этом регионе, разделяя цели Священной лиги (Россия, Германия , Польша, Венеция ) — освобождения от турок большей части Европы.

Волго-Донской и Ивановский канал на рубеже XVII — XVIII вв.

Попытку построить канала между Волгой и Доном предпринял ещё Петр I. В 1697 году под руководством немецкого инженера Иоганна Бреккеля началось строительство канала между притоками Дона и Волги (Иловлей и Камышинкой). Неудачи в ходе работы и невыполнимость проекта заставили его сбежать из России. Его сменил англичанин Перри, но планам помешала Северная война.

Ивановский канал был второй попыткой соединить Дон и Волгу через Оку. Канал должен был проходить через легендарное Иван-озеро, из которого вытекали реки Дон и Шат (который через Упу и Оку несет свои воды к Волге). Суда стали ходить по каналу в 1707 году. На Упе было построено 14 шлюзов, на Дону — 70. Через 13 лет недостаток воды привел к тому, что канал оказался заброшен.

Екатерина II: Греческий проект

В разгар борьбы европейских держав с Османской империей в переписке австрийского императора Иосифа II и Екатерины II обсуждался гипотетический проект воссоздания Византийской империи с центром в Константинополе в случае упадка государства турок. На месте Румынии планировалось буферное государство Дакия. Российские монархи брали бы в этом случае ответственность за независимость такого государства. Екатерина назвала своего внука Константином не случайно. Его кандидатура рассматривалась на роль монарха империи.

Через сорок лет после смерти Павла I в Париже была опубликована записка Лейбница Людовику XIV о плане совместного похода российского императора и Наполеона Бонапарта на Британскую Индию. Поход серьезно не готовился, а приказ казачьему атаману Василию Орлову был дан спонтанно. По дороге было наказано завоевание Бухарского ханства, хотя ранние спланированные походы туда были неудачны. Более того, у императора отсутствовали карты части Средней Азии и всей Южной, включая Индию. В этом же году монарх погибает, и войска отзываются назад.

Николай I: Православный мир от Константинополя до Иерусалима

В эпоху Николая Россия перестала мечтать о возрождении Византии, но вместе с тем император последовательно осуществлял миссию России в Восточном Средиземноморье. Это освобождение православных народов, находящиеся под гнетом Османской империи, создание Русской миссии в Палестине . Политика Николая не привела к установлению православного мира от Балкан до Иерусалима, однако способствовала независимости Греции , началу освобождения Сербии и других православных и христианских государств.

Желтороссия

На рубеже XIX-XX веков современный китайский мегаполис Харбин выглядел как обычный сибирский русский город, разве что половина его населения было китайским. Одним из амбициозных, но неосуществленных проектов Николая II было присоединение северной части Китая династии Цин. Первыми шагами стали установление контроля над портами Ляодунского полуострова и строительство Китайско-Восточной железной дороги, ветки Транссиба к Порт-Артуру . Были попытки установить контроль над северокорейскими территориями, которые осваивались российскими промышленниками. После поражения в русско-японской войне стало ясно, что Желтороссия так и останется проектом.

Ленин: Социалистические соединенные штаты мира

Незадолго до Октябрьской революции Ленин критиковал европейских коммунистов за лелеемую ими идею Соединенных штатов Европы, говоря о том, что это название можно использовать лишь в качестве лозунга. На деле идеальной моделью общественного устройства были бы Соединенные штаты мира. При этом, разумеется, в каждой стране должен быть построен социализм. Ленин также известен обещаниями построить материально-техническую базу коммунизма («коммунизм») к 30-40 годам. Был ли это просто лозунг или заявление, в которое он верил сам, остается загадкой.

Сталин: Тоннель на Сахалин

Еще с XIX века поднимался вопрос о соединении Транссиба с островом Сахалин, однако серьезные продвижения стали происходить после личной инициативы Сталина. Совет министров в 1950 году постановил начать сооружение тоннеля и запустить движение уже в 1955 году. После смерти Сталина проект был закрыт, хотя по воспоминаниям строителей, несмотря на амнистию, многие люди не уезжали и ждали приказа о возобновлении работ. Со времен великой стройки сегодня остались шахтные стволы, остатки дамб и насыпного острова.

Керченский мост

Последний российский император, мечтавший о захвате Константинополя, планировал обосноваться в юго-западном направлении, возведя мост между Крымом и Кубанью. Воплощению проекта помешала Первая мировая война. Проекту 30-х годов помешала Вторая мировая война. Во время войны Гитлер соорудил понтонный мост и планировал строить постоянный, но в войне уже произошел перелом. С освобождением Крыма в 1944 году Сталиным за 7 месяцев был построен железнодорожный мост через Керченский пролив, однако уже год спустя лед разрушил опоры моста. Мост был разобран.

Сталин: Туркменский канал

Превратить пустыню в цветущий оазис — было лишь одной из многих задач «Сталинского плана преобразования природы». В пески Туркменской пустыни должен была прийти жизнь и цивилизация — от Амударьи по сухому руслу Узбоя планировалось прорыть канал до Каспия. По пустыне смогли бы ходить корабли. И большая часть работы действительно была выполнена, Каракумский канал до сих пор является жизненной необходимостью для туркмен, забирая серьезную часть вод, текущих к Аралу . Вот только до соединения с Каспием в районе Красноводска еще очень далеко: со смертью Сталина проект был заброшен.

Сталин: Трансполярная магистраль

Соединить огромные северные пространства страны от Архангельска до Чукотки железнодорожной линией вдоль полярного круга — сейчас вряд ли кто-либо станет обсуждать такой проект всерьез.

Но после окончания Великой Отечественной войны, был всплеск энтузиазма: в 1947 году началось строительство железнодорожной ветки от Печоры до Енисея. Особенности рельефа и множество рек, вынудили строителей-заключенных отложить строительство мостов, без которых было невозможно регулярное движение. После смерти Сталина была объявлена амнистия для заключенных — строить стало некому. Рельсы у Енисея разобрали для нужд Норильского комбината, а западносибирский участок уже через десятилетия пришел в полную негодность под действием стихии.

Построение коммунизма, квартиры и последний поп к 1980 году

То, что Хрущев никогда не скупился на обещания — довольно известный факт. Догнать и перегнать Америку по производству молока, масла и мяса, освоить целину в кратчайшие сроки (за три года) не удалось. Уровень потребления и благосостояния к 1960 году все еще уступал американскому. Не менее громкими были заявления о построении коммунизма (материально-технической базы) к 1980 году. К 1980 году каждому советскому гражданину была обещана квартира, а последнего священника обещали показать по телевизору. Ни одно из этих заявлений не сбылось.