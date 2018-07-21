Пилоты Су-27 разыграли ближний бой в небе над Балтийским морем: кадры из кабины

Интенсивные тренировки военной авиации проходят в небе над Балтийским морем. Летчики проводят стрельбы, отрабатывают элементы высшего пилотажа и патрулирования границ.

Боевое применение оружия современным истребителем это всегда доли секунды. Скорости запредельные. Сегодня пилоты Су-27 выполняют практические стрельбы по воздушным целям, отрабатывая головокружительные элементы. Увидеть воздушный бой с такого ракурса можно только в том случае, если ты и есть пилот. Лишнего места в кабине истребителя нет, но по нашей просьбе штурман эскадрильи Алексей Емашкин берет с собой видеокамеру.

Скорости минимальные — от трехсот до восьмисот километров в час. Для сверхзвукового истребителя это действительно не много. Но как при этом ориентироваться в пространстве — уму непостижимо! А вот так это выглядит с земли. Пара «сушек» гоняют друг друга под облаками. Бочки, виражи, пикирование — чтобы сбросить противника с хвоста все средства хороши.

«В ближнем бою главное никогда не потерять цель. Видишь цель значит ты победил», — признается Алексей Емашкин, штурман эскадрильи.

Перед вылетом техники закрепляют под крыльями ракеты. Следующий элемент — стрельба по воздушной мишени.

«Это оружие ближнего боя, ракета класса воздух-воздух с тепловой системой наведения, вот она, в носу. Работает по принципу «выстрелил и забыл», — говорит техник Максим Румянцев

После выстрела шансы уклониться от попадания у противника минимальны. Эти ракеты разрабатывались специально под характеристики сверхзвукового истребителя. Безотказны даже в условиях интенсивного маневрирования и повышенных перегрузок. Практические стрельбы по воздушным, морским и наземным целям, отработка элементов сложного и высшего пилотажа и главное, ежедневное патрулирование границ и боевое дежурство в небе над Балтикой — будни морской авиации Балтфлота.