В Волгоградской области жестоко расправились с беременными коровами

В Котельниковском районе жестоко расстреляли пять беременных коров. Еще два животных, истекавших кровью, лечатся у ветеринаров.

Полицейские возбудили уголовное дело

— Чудовищное преступление произошло в станице Нагавская, — рассказывает волгоградка Ольга Панферова. — 19 июля местные жители выпустили коров на выпас. По словам пастуха, вскоре рядом с животными остановилась машина, из которой вышли двое мужчин. Они открыли огонь из огнестрельного оружия — стреляли целенаправленно по беременным коровам. Вооруженные станичники, в которых многие узнали сотрудников Агро — холдинга, убили пять животных. Еще двое ранены.

Местные жители уверены, что жестокая расправа над коровами — попытка отомстить им за деловые разногласия.

— Агро — холдинг арендовал у сельчан пашни, на которых выращивал пшеницу и лук, — добавляет Ольга Панферова. — Компания платила далеко не всю сумму, поэтому, как только у фермеров закончился контракт, они ушли к другим арендаторам. По словам местных жителей, глава Агро — холдинга предупредил: просто так от него не избавиться.

После расстрела коров волгоградские полицейские возбудили уголовное дело.

— В рамках расследования будут проведены все экспертизы и исследования, — уточнили в пресс — службе региональной полиции.