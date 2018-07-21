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В Волгоградской области жестоко расправились с беременными коровами
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В Волгоградской области жестоко расправились с беременными коровами 

v1.ru 1 час назад
Фото: v1.ru
В Котельниковском районе жестоко расстреляли пять беременных коров. Еще два животных, истекавших кровью, лечатся у ветеринаров.
Полицейские возбудили уголовное дело
— Чудовищное преступление произошло в станице Нагавская, — рассказывает волгоградка Ольга Панферова. — 19 июля местные жители выпустили коров на выпас. По словам пастуха, вскоре рядом с животными остановилась машина, из которой вышли двое мужчин. Они открыли огонь из огнестрельного оружия — стреляли целенаправленно по беременным коровам. Вооруженные станичники, в которых многие узнали сотрудников Агро — холдинга, убили пять животных. Еще двое ранены.
Местные жители уверены, что жестокая расправа над коровами — попытка отомстить им за деловые разногласия.
— Агро — холдинг арендовал у сельчан пашни, на которых выращивал пшеницу и лук, — добавляет Ольга Панферова. — Компания платила далеко не всю сумму, поэтому, как только у фермеров закончился контракт, они ушли к другим арендаторам. По словам местных жителей, глава Агро — холдинга предупредил: просто так от него не избавиться.
После расстрела коров волгоградские полицейские возбудили уголовное дело.
— В рамках расследования будут проведены все экспертизы и исследования, — уточнили в пресс — службе региональной полиции.
Дозвониться до руководителя Агро — холдинга корреспонденты V1.ru не могут уже второй день. Мы хотим услышать мнение представителей компании и ждем ваших звонков по телефону редакции 8 (8442) 26–63–92.
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