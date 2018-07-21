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Хоккеисты и девушки из группы поддержки «Сибири» помыли автомобили болельщиков
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Хоккеисты и девушки из группы поддержки «Сибири» помыли автомобили болельщиков 

ngs.ru 1 час назад
Фото: ngs.ru
Сегодня состоялась первая в этом сезоне благотворительная акция хоккейного клуба «Сибирь»: хоккеисты и девушки из группы поддержки мыли машины болельщиков возле ЛДС. О запланированной акции НГС уже писал 16 июля. На «автомойку» ХК «Сибирь» приехали 23 автомобиля. Каждый из болельщиков перечислил на счет клуба 1000 рублей. Все заработанные деньги будут переданы на благотворительность.
Ранее НГС также писал о детской игровой площадке, построенной на средства, которые были собраны в рамках благотворительной акции ХК «Сибирь» и благотворительного фонда «Солнечный город».
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