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Украина деградирует: фотофакт
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Украина деградирует: фотофакт 

Ридус 1 час назад
Фото: Ридус
«Азовщина» продолжает доказывать то, что Украина не является европейским правовым государством, в котором за преступления граждан наказывают суды.
Человек на фотографии, пусть он и конченый подонок, но на данный момент он имеет полное право отправиться в любую страну Евросоюза и попросить убежище, плюс еще ему дадут квартиру, пособие и отправят на языковые и профессиональные курсы.
В связи с чем?
В связи с тем, что его права — права человека — были серьезно нарушены и скорее всего его будут продолжать гнобить.
Кстати, вопрос к «азовцам» — как вам идея, чтобы в Польше делать такие фотографии и ролики с украинскими мигрантами — любителями Бандеры и Шухевича? Надеюсь, не будете орать, что это фашизм? Вы ведь не фашисты, правда?
Короче, Украина, как государство, реально нуждается в европеизации, и уж точно в европеизации нуждаются умы украинцев поддерживающих тупое народное насилие вместо справедливого суда.
И подчеркну еще раз — человек на фотографии конченый подонок и быдлан, судимый за педофилию, по пьяни разбивший памятник героям Небесной сотник.
Но все-таки надо определиться — Украина це Европа или Украина це европейское Сомали.
Мне намного ближе европейская Украина. Надеюсь, вам тоже.
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