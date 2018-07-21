Стартовый набор москвича: более 40 тысяч новорожденных с начала года получили подарочные наборы от города

Более 40 тысяч подарочных наборов новорожденным выдано в роддомах Департамента здравоохранения Москвы с начала года. Рекордсменом по количеству выданных подарков стал родильный дом больницы имени В. В. Виноградова (около 2,7 тысячи наборов), на втором месте — родильный дом больницы № 29 имени Н. Э. Баумана (2,6 тысячи), на третьем — Центр планирования семьи и репродукции (2,5 тысячи подарков). «Подарочные наборы родители новорожденных москвичей получают при выписке из роддома. С начала этого года уже выдано более 40 тысяч подарков. Благодаря такой поддержке от Правительства Москвы родители могут уделить больше времени и внимания ребенку после его рождения. В «приданом» собраны самые разные и необходимые предметы для первых месяцев жизни малыша. Это и средства по уходу, и детская одежда, принадлежности для купания и кормления — всего 44 предмета», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун Подготовку и распределение подарочных комплектов для новорожденных по родильным домам обеспечивает Департамент труда и социальной защиты города Москвы. По инициативе Сергея Собянина с 2018 года их вручают всем родителям-москвичам, чьи дети появились на свет в каком-либо из роддомов столицы. В набор включено все самое необходимое: матрац, одеяло, пеленки, комбинезоны, купальное полотенце с варежкой, подгузники, ползунки, боди, шапочки с завязками и без, пинетки, пустышка, ножницы, прорезыватель для зубов, принадлежности для кормления и гигиены малыша, электронный термометр и многое другое. Полный список приданого для новорожденных можно посмотреть здесь.