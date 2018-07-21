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Колокольцев вручил дипломы выпускникам Московского университета МВД
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Колокольцев вручил дипломы выпускникам Московского университета МВД 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Москве на Красной площади состоялась торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Московского университета МВД России, в ней принял участие министр внутренних дел РФ, генерал полиции Владимир Колокольцев, сообщается на сайте МВД РФ.
«Колокольцев поздравил молодых сотрудников и обратил внимание присутствующих, что выпуск проходит в год празднования 300-летия российской полиции», — говорится в сообщении.
По словам министра, современному поколению сотрудников правоохранительных органов необходимо осознать свою принадлежность к замечательному профессиональному сообществу, гордиться этим и наследовать лучшие традиции, которыми были богаты и полиция Российской империи, и советская милиция.
Глава ведомства отметил, что Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя соответствует самым современным требованиям времени и по праву занимает лидирующие позиции в системе высшего образования МВД.
«Время очень сложное по совокупности степени внешних и внутренних вызовов, угроз национальной безопасности. Это означает, что борьбу с общеуголовной и экономической преступностью, терроризмом и экстремизмом, надежное обеспечение безопасности граждан нужно рассматривать как задачи чрезвычайной важности, от выполнения которых зависит не только имидж, но и судьба отечества», — заявил Колокольцев.
Министр также поблагодарил командный и профессорско-преподавательский состав университета за целенаправленный и кропотливый труд по подготовке квалифицированных кадров для органов внутренних дел.
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