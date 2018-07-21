Колокольцев вручил дипломы выпускникам Московского университета МВД

«Колокольцев поздравил молодых сотрудников и обратил внимание присутствующих, что выпуск проходит в год празднования 300-летия российской полиции», — говорится в сообщении.

По словам министра, современному поколению сотрудников правоохранительных органов необходимо осознать свою принадлежность к замечательному профессиональному сообществу, гордиться этим и наследовать лучшие традиции, которыми были богаты и полиция Российской империи, и советская милиция.

Глава ведомства отметил, что Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя соответствует самым современным требованиям времени и по праву занимает лидирующие позиции в системе высшего образования МВД.

«Время очень сложное по совокупности степени внешних и внутренних вызовов, угроз национальной безопасности. Это означает, что борьбу с общеуголовной и экономической преступностью, терроризмом и экстремизмом, надежное обеспечение безопасности граждан нужно рассматривать как задачи чрезвычайной важности, от выполнения которых зависит не только имидж, но и судьба отечества», — заявил Колокольцев.

Министр также поблагодарил командный и профессорско-преподавательский состав университета за целенаправленный и кропотливый труд по подготовке квалифицированных кадров для органов внутренних дел.