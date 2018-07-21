Под Ульяновском завершился форум «Инженеры будущего» 

Сергей Морозов поблагодарил организаторов и участников форума за работу, которая была проведена.
— Для Ульяновской области, для наших молодых профессионалов участие в форуме — колоссальный опыт, окно в мир больших перспектив и инновационных взглядов на традиционные отрасли. Уверен, что для многих ребят с этого момента начнётся серьёзный карьерный рост, откроются новые горизонты. Рад, что случилось это именно на Ульяновской земле, и у вас будет повод тепло вспоминать наш регион, возвращаться сюда, сотрудничать с нашими предприятиями, делиться опытом, — сказал Сергей Морозов. — На мой взгляд, сформировать всероссийское сообщество молодых и талантливых инженерных кадров — одна из задач форума. Каждый год благодаря этому мероприятию мы открываем новые имена, получаем блестящие профессиональные команды, способные решать производственные и креативные задачи самого высокого уровня сложности. Ульяновская область крайне заинтересована в том, чтобы такое «кипение» инженерной мысли здесь не прекращалось. Ведь мы запускаем масштабные инновационные проекты: строим парк ветроэнергетики, федеральный ядерно-инновационный центр, Технокампус и Большую технологическую долину и многое-многое другое. И, конечно, хотим, чтобы лучшие молодые инженерные кадры втягивались, включались в эти проекты, находили интересное поле деятельности для себя.
Как рассказали организаторы, в этом году форум «Инженеры будущего» объединил более 1500 молодых инженеров, аспирантов и студентов из более 300 предприятий и вузов, съехавшихся в Ульяновскую область из 70 регионов России и 43 стран ближнего и дальнего зарубежья. Образовательная программа форума включала в себя девять профильных факультетов. Перед участниками форума выступили более 200 представителей 60 крупнейших российских корпораций.
— Большую ценность для участников форума представляют горизонтальные связи между компаниями, которые в дальнейшем, после завершения мероприятия, будут способствовать более эффективной работе. Насыщенная программа позволяет ребятам профессионально развиваться, и они уезжают отсюда с багажом дополнительных знаний, — отметил замминистра промышленности и торговли РФ Олег Рязанцев.
Напомним, международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» проводился в седьмой раз. Официальными организаторами форума выступили Союз машиностроителей России, Правительство Ульяновской области, Федеральное Агентство по делам молодёжи, при поддержке ГК «Ростех» и Лиги содействия оборонным предприятиям. Мероприятие проходило в поселке Садовка Старомайнского района Ульяновской области с 10 по 21 июля.