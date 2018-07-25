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Китай надеется, что США прислушаются к призывам не начинать торговую войну
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Китай надеется, что США прислушаются к призывам не начинать торговую войну 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: Парламентская газета
ПЕКИН, 24 июл — РИА Новости. Пекин надеется, что США прислушаются к призывам, звучащим как внутри страны, так и со стороны всего мирового сообщества, и перестанут развязывать торговую войну, которая может принести только вред всем сторонам, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на фоне обещаний администрации президента США выделить финансовую помощь фермерам.
"Победителей в торговой войне не будет, и то, что США активно ее провоцируют, принесет вред как им самим, так и другим", — заявил дипломат.
По его словам, «Китай надеется, что власти США прислушаются к рациональным и обоснованным призывам внутри страны, проявят внимание к всеобщим призывам мирового сообщества, правильно оценят текущую обстановку, взвесят все „за“ и „против“, не станут продолжать идти по ошибочному пути».
Ранее министерство сельского хозяйства США сообщило, что администрация Дональда Трампа выделит до 12 миллиардов долларов фермерам США, чтобы защитить их от последствий «торговой войны». План включает закупки излишков производства и прямую помощь фермерам, в особенности производителям сои. По заявлению министра сельского хозяйства Сонни Пердью, помощь не требует одобрения конгресса и будет выделена из фондов ее ведомства.
США ввели ввозные пошлины на товары из ЕС, Китая и ряда других стран, те в ответ применили собственные меры. Так, КНР и Канада ввели ответные пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США, в частности, из тех штатов, которые поддержали Трампа на президентских выборах 2016 года.
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