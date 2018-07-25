Китай надеется, что США прислушаются к призывам не начинать торговую войну

"Победителей в торговой войне не будет, и то, что США активно ее провоцируют, принесет вред как им самим, так и другим", — заявил дипломат.

По его словам, «Китай надеется, что власти США прислушаются к рациональным и обоснованным призывам внутри страны, проявят внимание к всеобщим призывам мирового сообщества, правильно оценят текущую обстановку, взвесят все „за“ и „против“, не станут продолжать идти по ошибочному пути».

Ранее министерство сельского хозяйства США сообщило, что администрация Дональда Трампа выделит до 12 миллиардов долларов фермерам США, чтобы защитить их от последствий «торговой войны». План включает закупки излишков производства и прямую помощь фермерам, в особенности производителям сои. По заявлению министра сельского хозяйства Сонни Пердью, помощь не требует одобрения конгресса и будет выделена из фондов ее ведомства.