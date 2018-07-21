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Братья Березуцкие ушли из футбола, что происходит в «Спартаке» и супербой Гассиев — Усик
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Братья Березуцкие ушли из футбола, что происходит в «Спартаке» и супербой Гассиев — Усик 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 21 июля.
РЕШЕНИЕ. Точка для братьев Бывшие защитники ЦСКА и сборной России Василий и Алексей Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры. Сезон-2018/19 армейский клуб начнет без них и Сергея Игнашевича. Вам грустно?
МАТЧ. К наследникам Игнашевича есть вопросы ЦСКА и «Енисей» в товарищеском матче сыграли вничью, оборона армейцев без ветеранов выглядела не лучшим образом. Вот, что нужно знать о действиях защитников вице-чемпиона во встрече с командой Аленичева и Титова.
ИНСАЙДЫ. Зачем позвали Рианчо, продадут ли Промеса, о чем говорили Глушаков и Каррера Главное о "Спартаке"-2018. Что происходит в красно-белом клубе и что будет дальше — в материале «СЭ».
ТРАНСФЕР. Головин: «Челси» или «Монако»? Трансфер полузащитника ЦСКА и сборной России может состояться уже в ближайшие дни. Основные претенденты на Головина — «Монако» и «Челси», но какой вариант предпочтительнее для хавбека? Приводим плюсы и минусы каждого.
ИНТЕРВЬЮ. Валерий Непомнящий: «Дзюба хамоват, может ляпнуть что-то. Но он не подлец» Известный российский тренер дал интервью «СЭ». Непомнящий оценил чемпионат мира в России, поделился мнением о Евгении Гинере, Артеме Дзюбе, Федоре Смолове и Александре Головине.
ПРОЩАНИЕ. Дениса Тена проводили аплодисментами В субботу в Алма-Ате состоялись похороны фигуриста Дениса Тена, убитого в четверг в стычке с грабителями. На гражданскую панихиду пришли тысячи людей.
БОКС. Гассиев — Усик: победитель получит все! Поздно вечером в субботу в Москве состоится поединок, который почти все без исключения называют главным боем года. В финале Всемирной боксерской суперсерии встретятся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик.
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