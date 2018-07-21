Братья Березуцкие ушли из футбола, что происходит в «Спартаке» и супербой Гассиев — Усик

Самые важные новости дня — главное, что случилось к вечеру субботы, 21 июля.

РЕШЕНИЕ. Точка для братьев Бывшие защитники ЦСКА и сборной России Василий и Алексей Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры. Сезон-2018/19 армейский клуб начнет без них и Сергея Игнашевича . Вам грустно?

МАТЧ. К наследникам Игнашевича есть вопросы ЦСКА и «Енисей» в товарищеском матче сыграли вничью, оборона армейцев без ветеранов выглядела не лучшим образом. Вот, что нужно знать о действиях защитников вице-чемпиона во встрече с командой Аленичева и Титова.

ИНСАЙДЫ. Зачем позвали Рианчо, продадут ли Промеса, о чем говорили Глушаков и Каррера Главное о "Спартаке" -2018. Что происходит в красно-белом клубе и что будет дальше — в материале «СЭ».

ТРАНСФЕР. Головин : «Челси» или «Монако»? Трансфер полузащитника ЦСКА и сборной России может состояться уже в ближайшие дни. Основные претенденты на Головина — «Монако» и «Челси», но какой вариант предпочтительнее для хавбека? Приводим плюсы и минусы каждого.

ПРОЩАНИЕ. Дениса Тена проводили аплодисментами В субботу в Алма-Ате состоялись похороны фигуриста Дениса Тена, убитого в четверг в стычке с грабителями. На гражданскую панихиду пришли тысячи людей.

БОКС. Гассиев Усик : победитель получит все! Поздно вечером в субботу в Москве состоится поединок, который почти все без исключения называют главным боем года. В финале Всемирной боксерской суперсерии встретятся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик.

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