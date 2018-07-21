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Египет и Турция могут стать жертвами антироссийских санкций
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Египет и Турция могут стать жертвами антироссийских санкций 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Украина, США и страны Европы обсуждают санкции против российских черноморских портов. Конкретного решения по этому вопросу у западных держав пока нет. Если санкции будут введены, помимо России могут пострадать и другие страны.
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко назвал идею введения санкций против черноморских портов «не очень продуманной и не очень реально осуществимой».
«Санкции могут наложить запрет на заходы в черноморские порты для перевозчиков», — сказал собеседник News.ru. По его словам, сейчас черноморские порты активно используются для экспорта пшеницы.
«Скорее всего, экспорт осуществляется на судах тех стран, которые импортируют российское зерно. Я знаю, что крупнейшим импортёром российского зерна является Египет. И я слабо представляю, кто может запретить Египту направлять корабли за российской пшеницей, учитывая, что в этой стране хлеб является основным продуктом питания», — отметил экономист.
Он назвал и ещё одну страну, которая использует черноморские порты России. «С точки зрения импорта, в черноморские порты поступает много товаров из Турции. Я не думаю, что турки одобрят идею блокировки российских черноморских портов, для них это будет прямой ущерб», — добавил эксперт.
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