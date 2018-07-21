Египет и Турция могут стать жертвами антироссийских санкций

Украина, США и страны Европы обсуждают санкции против российских черноморских портов. Конкретного решения по этому вопросу у западных держав пока нет. Если санкции будут введены, помимо России могут пострадать и другие страны.

«Санкции могут наложить запрет на заходы в черноморские порты для перевозчиков», — сказал собеседник News.ru. По его словам, сейчас черноморские порты активно используются для экспорта пшеницы.

«Скорее всего, экспорт осуществляется на судах тех стран, которые импортируют российское зерно. Я знаю, что крупнейшим импортёром российского зерна является Египет . И я слабо представляю, кто может запретить Египту направлять корабли за российской пшеницей, учитывая, что в этой стране хлеб является основным продуктом питания», — отметил экономист.