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В Воронеже во время движения из грузовика высыпался строительный мусор
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В Воронеже во время движения из грузовика высыпался строительный мусор
АиФ
1 час назад
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АиФ
На левом берегу Воронежа из грузовика во время движения высыпался строительный мусор на дорогу, об этом сообщил очевидец в городской группе «ВКонтакте» «Типичный Воронеж».
Инцидент произошел на улице Ильюшина. К счастью, обошлось без жертв.
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