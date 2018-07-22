В Воронеже во время движения из грузовика высыпался строительный мусор

На левом берегу Воронежа из грузовика во время движения высыпался строительный мусор на дорогу, об этом сообщил очевидец в городской группе «ВКонтакте» «Типичный Воронеж».

Инцидент произошел на улице Ильюшина. К счастью, обошлось без жертв.