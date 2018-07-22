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В Воронеже во время движения из грузовика высыпался строительный мусор
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В Воронеже во время движения из грузовика высыпался строительный мусор 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
На левом берегу Воронежа из грузовика во время движения высыпался строительный мусор на дорогу, об этом сообщил очевидец в городской группе «ВКонтакте» «Типичный Воронеж».
Инцидент произошел на улице Ильюшина. К счастью, обошлось без жертв.
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