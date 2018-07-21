За месяц в Ленобласти задержали восемь пьяных судовладельцев

В ходе проверок, за месяц было изъято 15 маломерных судов, а восемь судовладельцев были задержаны в состоянии опьянения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Ленобласти.

Как стало известно, в этом году количество нарушений увеличилось, по сравнению с прошлым годом. Тогда количество нарушений достигло двухсот. Проверка проводилась в рамках месячника безопасности на водных объектах.

Всего за месяц инспекторы выявили 446 нарушений безопасности на воде. Главным образом, судовладельцев наказывали за нарушение правил безопасности пассажиров — 236 раз. За нарушение правил эксплуатации судов инспекторы составили 133 протокола. 17 человек управляли судном без документов.