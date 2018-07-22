Останки в таинственном черном саркофаге могут принадлежать Александру Македонскому — исследователь

Исследователь-любитель Валентин Дегтярев заявил, что египетские власти никогда не признаются, что останки из черного саркофага в Александрии могут принадлежать Александру Македонскому

Уральский исследователь-любитель Валентин Дегтярев предположил, что черный саркофаг, найденный в Египте , мог принадлежать самому Александру Македонскому, место захоронения которого до сих пор не было найдено.

Исследователь энтузиаст заявил, что Александр Македонский был погребен в Александрии и его могилу неоднократно вскрывали. По его словам, римский император Октавиан Август захотел посмотреть на великого полководца, после чего отломил мумии нос, надевая на нее золотой венок.

После Калигула снял с мумии доспехи, а Клеопатра, как пишет Дегтярев, и вовсе решила переплавить его золотой гроб в слитки. Именно поэтому, пишет исследователь-энтузиаст, гроб Македонского заявили на каменный саркофаг. Затем, когда его нашли мусульмане, они могли тайно перезахоронить Македонского, уверен он.

Дегтярев подчеркивает, что можно обнаружить «несомненное сходство» между алебастровым бюстом и портретом Александра (исследователь называет портретом фрески «периода правления Пталомея»). По его словам, «линия губ у бюста и знаменитой фрески одинаковая».

На вопрос, почему в загадочном саркофаге оказалось три полуразложившиеся мумии, уральский исследователь в своем блоге пишет, что «их нашли где-то рядом» и «знатное происхождение их было очевидно». Именно поэтому, уверен Дегтярев, их и похоронили в одном каменном гробу.

Кроме того, он подчеркнул, что египетские власти никогда не признаются, что это может быть могила Македонского, поскольку после вскрытия мест захоронения великих полководцев всегда «начинается кровопролитная война».

Ранее сообщалось, что египетские археологи обнаружили 30-тонный саркофаг из черного гранита в Александрии. Ученые боялись вскрывать могилу из-за предположений ряда СМИ о «проклятии фараона». После открытия саркофага ученые опровергли версию о принадлежности останков королевской семье, так как на нем не было характерных надписей и именных табличек.