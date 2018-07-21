Просто красавцы: соперники Донэйр и Барнетт с жёнами ужинают вместе — кадр дня

Что такое быть настоящими спортсменами, показали вчера после жеребьёвки Суперсерии–2 в легчайшем весе (до 53,5 кг) филиппинский ветеран Нонито Донэйр (38-5, 24 KO) и обладатель звания «суперчемпиона» мира по версии WBA Райан Барнетт (19-0, 9 КО) из Северной Ирландии.

«Райан выбрал меня в соперники, — пишет Нонито над выложенным в Twitter фото. — Освежающе то, что мы оба согласны: это спорт, а не драка в подворотне. Нам нет нужды нести чушь и быть теми, кем мы на самом деле не являемся».

При этом Нонито добавил, что в ринге оба они «попытаются снести друг другу головы».

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