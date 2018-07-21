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В Старом Крыму появится боксерский зал
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В Старом Крыму появится боксерский зал 

РИА Новости Крым 1 час назад
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл — РИА Новости Крым. В Старом Крыму в ближайшее время появится новый спортзал для занятия боксом. Объект возведится в рамках благотворительной программы депутата Госдумы Руслана Бальбека «Спортзал в каждый населенный пункт». Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.
Будущий зал разместится в здании заброшенного районного магазина. Строительство идет при поддержке главы Республики Сергея Аксенова и руководителя администрации Старого Крыма Григория Балабанова. Со своей стороны Руслан Бальбек обещает благоустроить прилегающую территорию, установв турники и брусья, а также подарить специальные напольные покрытия и тренажеры.
"Сейчас жители Старого Крыма вынуждены на тренировки ездить в Феодосию. Уверен, что создание нового комплекса не только сделает занятия комфортными, но и откроет спорт местной молодежи", — написал депутат.
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