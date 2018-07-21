Фотовыставка «Легенды Россия. Бурятия» открылась на одной из главных улиц Москвы 

Фотовыставка «Легенды России. Бурятия, которая открылась на Арбате посвящена культуре и традициям региона. Об этом
сообщается
в материалах пресс-службы »National Geographic».
Бурятия — это северный форпост империи Хунну, родина матери Чингисхана, центр торговли на Чайном пути и завораживающий сплав из культур разных национальностей и вероисповеданий — от буддизма и шаманизма до православия и старообрядчества.
Фотовыставка под открытым небом «Легенда России. Бурятия» на Старом Арбате по адресу: улица Арбат, дом 15/43 пройдет до 10 августа, время работы круглосуточно, вход — свободный.
Фото © Алесей Данилкин / National Geographic
Текст © Антон Волошин / Москва меняется
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