Фотовыставка «Легенды Россия. Бурятия» открылась на одной из главных улиц Москвы

Фотовыставка «Легенды России Бурятия , которая открылась на Арбате посвящена культуре и традициям региона. Об этом

сообщается

Бурятия — это северный форпост империи Хунну, родина матери Чингисхана, центр торговли на Чайном пути и завораживающий сплав из культур разных национальностей и вероисповеданий — от буддизма и шаманизма до православия и старообрядчества.

Фотовыставка под открытым небом «Легенда России. Бурятия» на Старом Арбате по адресу: улица Арбат, дом 15/43 пройдет до 10 августа, время работы круглосуточно, вход — свободный.

Фото © Алесей Данилкин / National Geographic

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