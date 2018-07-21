Сызранские рыбаки поделились лайфхаком по ловле гигантских сомов

С помощью квокеров рыболовы приманивают на поверхность воды настоящих исполинов весом до 50 кг.

Это приспособление похоже на толкушку для картофеля — металлическая рукоятка с плоским овальным наконечником, приделанным перпендикулярно оси. Им изобретательные рыболовы под особым углом и с определенной силой бьют по водной глади. Как считают эксперты, в этот момент издаются привлекательные для сомов колебания, похожие на плеск мальков. Рыба устремляется со дна на поверхность, ее засекают при помощи эхолота, а дальше — дело в мастерстве рыбака. Как пишет КТВ-Луч, на днях сызранцы с помощью квокера вытащили сома весом 15 кг, но поговаривают и о 50-килограммовых экземплярах — такой неофициальный рекорд установлен местными рыболовами в текущем сезоне.