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Сызранские рыбаки поделились лайфхаком по ловле гигантских сомов
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Сызранские рыбаки поделились лайфхаком по ловле гигантских сомов 

ТРК Губерния 1 час назад
С помощью квокеров рыболовы приманивают на поверхность воды настоящих исполинов весом до 50 кг.
Это приспособление похоже на толкушку для картофеля — металлическая рукоятка с плоским овальным наконечником, приделанным перпендикулярно оси. Им изобретательные рыболовы под особым углом и с определенной силой бьют по водной глади. Как считают эксперты, в этот момент издаются привлекательные для сомов колебания, похожие на плеск мальков. Рыба устремляется со дна на поверхность, ее засекают при помощи эхолота, а дальше — дело в мастерстве рыбака. Как пишет КТВ-Луч, на днях сызранцы с помощью квокера вытащили сома весом 15 кг, но поговаривают и о 50-килограммовых экземплярах — такой неофициальный рекорд установлен местными рыболовами в текущем сезоне.
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