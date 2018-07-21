Актёру Алексею Панину, ехавшему в Самару, пришлось сойти в Сызрани 

По словам артиста, оказаться в этом городе он никак не ожидал.
Алексей Панин отправился на волжские берега на поезде. Утром, как рассказал актёр, его разбудила проводница: «Вставайте, Алексей, Вам пора выходить». Эта фраза озадачила Панина: «Как? Я ж в Самару еду!». Но оказалось, что в билете конечным пунктом действительно значилась Сызрань. В этот город, пишет КТВ-Луч, звезду криминальных фильмов 90-х пригласили друзья — на торжественное открытие нового магазина. Своими планами и удивлёнными комментариями актёр поделился с подписчиками в Инстаграме, сняв короткие видео и выложив их у себя на странице.