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В Москве прошли обыски по делу о чёрном рынке лекарств от рака
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В Москве прошли обыски по делу о чёрном рынке лекарств от рака 

Говорит Москва 42 минуты назад
Фото: MosDay.ru
Следствие подозревает менеджера в похищении и сбыте на чёрном рынке лекарства против рака крови ритуксимаб, сообщает РБК со ссылкой на осведомлённые источники.
Зимой обыски прошли в офисе Roche в Москве. Оперативники искали доказательства подкупа медиков за выписку препаратов.
По версии следствия, сотрудник компании и ещё несколько неустановленных лиц в течение трёх лиц получали у врачей в Петербурге рецепты на лекарства, затем забирали в аптеках и перепродавали. Стоимость одной пачки препарата может доходить до 95 тысяч рублей.
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