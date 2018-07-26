В Москве прошли обыски по делу о чёрном рынке лекарств от рака 

Следствие подозревает менеджера в похищении и сбыте на чёрном рынке лекарства против рака крови ритуксимаб, сообщает РБК со ссылкой на осведомлённые источники.
Зимой обыски прошли в офисе Roche в Москве. Оперативники искали доказательства подкупа медиков за выписку препаратов.
По версии следствия, сотрудник компании и ещё несколько неустановленных лиц в течение трёх лиц получали у врачей в Петербурге рецепты на лекарства, затем забирали в аптеках и перепродавали. Стоимость одной пачки препарата может доходить до 95 тысяч рублей.