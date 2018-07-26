Новый стандарт лекарственной поддержки «сердечников» вошел в программу кандидата С. Собянина

В предвыборную программу кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина включены новые способы медикаментозной поддержки людей с заболеваниями кровеносной системы и сердца. Об этом в ходе заседания круглого стола по вопросам здравоохранения сообщил С. Собянин.

«Насколько я понимаю, речь идет о новом поколении препаратов после инсульта. Новые (лекарства — прим. Агентства «Москва» ) — это как минимум дополнительные затраты. Я не знаю, сколько: как минимум 1 или 1,5 млрд руб. нужно для того, чтобы ввести новые стандарты. Для того, чтобы вводить, нужно понимать: насколько это эффективно. Если вы считаете, что ново, что это эффективно, приведет к большому выздоровлению людей, меньшей смертности, давайте посоветуемся», — заявил С. Собянин.

В свою очередь главный врач ГБУЗ «Городская клиническая больница им. С. Юдина департамента здравоохранения Москвы» Денис Проценко пояснил, что при некоторых заболеваниях кровеносной системы и сердца необходимы лекарства, которые бывает непросто получить.

«Пациенту надо принимать определенные препараты, их трудно найти. Если мы говорим про инфаркт — это препараты, которые уменьшают свертывание (крови — прим. Агентства «Москва»). Одним из важных моментов являются болезни системы кровообращения. Москва отличалась тем, что департамент создал такую кардиокоманду. Плюс у нас появилась «инфарктная сеть». Дальнейшее развитие — это появление «инсультной сети», — пояснил он.