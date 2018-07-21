Ещё
Панова и Воскобоева уступили Бачински и Арруабаррене-Весино в полуфинале Гштаада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Панова и Воскобоева уступили Бачински и Арруабаррене-Весино в полуфинале Гштаада 

Чемпионат.com 1 час назад
Россиянка Александра Панова и представляющая Казахстан Галина Воскобоева не смогли пробиться в финал турнира категории International в Гштааде (Швейцария) в парном разряде, уступив швейцарке Тиме Бачински и испанке Ларе Арруабаррене-Весино — 6:3, 6:7 (4:7), [8:10].
Теннисистки провели на корте 1 час 36 минут. Бачински и Арруабаррена-Весино ни разу не подали навылет, допустили 2 двойные ошибки и использовали 3 брейк-пойнта из 8. На счету Пановой и Воскобоевой 6 эйсов, 1 двойная и 4 реализованных брейк-пойнта из 6. Матчболов у Александры и Галины не было.
За титул Тимя и Лара поспорят с чилийкой Алексой Гуарачи и американкой Дезире Кравчук.
Чемпионат.com: последние новости
Бензема опроверг слухи о договорённости с «Миланом» Президент России подтвердил, что Россия может принять летнюю Олимпиаду Обнародовано фото второго подозреваемого в убийстве Дениса Тена
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию57
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»673
РФ задумала широкомасштабную операцию в Сирии167
Фото кабинета Медведева удивило россиян446
Украина придумала наказание за Крымский мост56
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение