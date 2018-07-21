Адвокат Винника сообщил, что США хотели заполучить россиянина с помощью ложного обвинения

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне уже не существующую интернет-биржу криптовалют BTC-е. В октябре 2017 года салоникский суд постановил выдать Винника США, но это решение было обжаловано адвокатами в Верховном суде Греции. Тогда же салоникский суд постановил удовлетворить запрос РФ . 13 июля 2018 года местный суд одобрил экстрадицию Винника во Францию по запросу этой страны, что адвокаты тоже обжаловали в Верховном суде Греции.

"Американцы попытались вытащить его с помощью сфальсифицированного обвинения, потому что оно строилось на том, что биржа BTC-е должна была действовать в Соединенных Штатах в соответствии с лицензиями американских финансовых институтов, а все последующее — это результат того, что биржа и Александр Винник действовали без них [лицензий]", — сказал Мусатов. «Защите же удалось доказать в Верховном суде Греции, что, во-первых, не требуется никакого разрешения на это со стороны Америки, а во-вторых, нет даже законодательства, которое это регулирует. То есть само обвинение сфальсифицировано. Естественно, что в связи с этой политической историей слушать [нас] никто не стал, но это отражено в материалах дела, и суд это признал», — подчеркнул адвокат, добавив, что американцы рассчитывали на быструю выдачу Винника, что было сорвано благодаря работе защиты.

Сверхкомпетентен в цифровых валютах

"Александра увязывают с финансовыми институтами, но он к ним никакого отношения не имеет", — продолжил адвокат, выразив мнение, что задача американцев — «задержать человека, обладающего сверхкомпетенцией» в сфере цифровых валют.

"Александр Винник является опасным для новой финансовой системы, именно поэтому идет такая борьба за его голову, которая имеет эти знания, — считает Мусатов. — Во-вторых, Винник четко показал, что биткоин и все цифровые валюты вместе с блокчейном имеют уязвимости, а это противоречит общей концепции информационной политики, которая говорит о том, что блокчейн и цифровые валюты неуязвимы, и поэтому их навязывают обществу. И в этом случае роль Александра Винника вообще в общемировом процессе быстрого признания новой финансовой системы становится ролью революционера, который всем одним своим жестом показал, что это не так".

Запрос Франции инспирирован США Адвокат заявил, что с того момента, как американцы убедились в том, что они не в состоянии получить Винника тогда, когда им нужно его получить, «началось манипулирование правом». «И мы считаем, что французский запрос [на экстрадицию] появился с подачи США, и его задача — выдача Александра Винника в Америку, потому что другого хода у этой коалиции просто нет», — сказал Мусатов.

По его словам, в свою очередь «Россия проанализировала новую ситуацию для российских правоохранителей — на это потребовалось много времени, чтобы понять процессы, которые происходят в криптомире, — и тоже включилась, осознав, насколько серьезные последствия могут иметь расследования действий Винника и группы уже установленных лиц». «Тогда было предъявлено обвинение РФ Александру, но не как человеку, который виновен в организации или в преступлениях, а как человеку, который является важным фигурантом этого дела, обладающим уникальными знаниями, — полагает адвокат. — И вот сейчас начинается борьба юрисдикций, США, осознав собственное бессилие, прибегают к третьим странам. В этом и заключается суть дела».