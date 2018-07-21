Адвокат Винника назвал россиянина разменной фигурой в информационной войне против России

По его словам, процессы по экстрадиции Винника то по запросу США , то по запросу Франции «пытаются сделать закрытыми, скрыть от общественности истинные мотивы и поводы для судебного преследования». «Наша же задача сейчас — осветить [все] так, как есть, потому что для той информационной войны, которая ведется против России, все средства хороши, и Александр Винник, к сожалению защиты, стал политически разменной фигурой, — сказал Мусатов. — Мы это знаем по своей работе, поскольку идут уже официальные заявления и МИД РФ , и греческой стороны, абсолютно понятно, что это дело, как мы и говорили год назад, имеет четкую политическую подоплеку. Изначально греческая сторона всячески это отрицала, однако после заявлений дипломатических служб это просто очевидно».

Запросы на экстрадицию Винника

Винник был задержан в Греции 25 июля 2017 года по запросу США, где его обвиняют в отмывании от $4 млрд до $9 млрд через ныне уже несуществующую интернет-биржу криптовалют BTC-е. Генпрокуратура РФ направила два запроса на экстрадицию Винника, так как на родине в отношении него заведено уголовное дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере. Франция недавно тоже направила запрос, обвинив Винника в том, что он «с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года» и «в другой период» занимался «на территории Франции» вымогательством и отмыванием денег в составе преступной группировки. При этом россиянин Францию не посещал и с лета 2017 года находится в главном изоляторе Салоник

В октябре 2017 года салоникский суд постановил выдать Винника США, но это решение было обжаловано адвокатами, затем тот же суд принял решение в пользу выдачи обвиняемого в Россию. 13 июля 2018 года салоникский суд обсуждал на своем заседании по ускоренной процедуре запрос на экстрадицию Винника уже со стороны Франции и удовлетворил его, однако защита обжаловала и данное решение в Верховном суде Греции. 23 июля суд в Салониках рассмотрит повторный запрос Генпрокуратуры РФ на выдачу Винника.

Повторный российский запрос

"В понедельник будет заседание по российскому запросу, это отдельный запрос по отдельному уголовному делу, — сказал Мусатов. — Квалификация уголовного дела — это новация в российском праве, статья 159-я, часть шестая [УК РФ, «Мошенничество в сфере компьютерной информации»], и обвинение российской стороны покрывает обвинение американской стороны".

Адвокат пояснил, что «те преступления, которые описываются в обвинении прокуратурой Калифорнии, будут расследоваться на территории Российской Федерации, то есть тем самым Российская Федерация не уступает и не может отдать право на расследование преступлений, совершенных на ее территории». «Если следовать логике обвинения, то Александр Винник, находясь на территории России, атаковал или совершал те или иные противоправные действия в отношении граждан мира, так считают в Америке, и с точки зрения уголовного международного процесса местом совершения преступления является Россия, — продолжил Мусатов. — Это мы сейчас исследуем процессуальную логику, а не некое признание вины, потому что Александр Винник не признает себя виновным, это очень важно».

Адвокат отметил, что защитники вынуждены фиксировать нарушения ведения процесса греческой стороной, которая даже не может обеспечить профессиональный перевод на судебном заседании, им самим приходится оплачивать переводы документов на русский язык. «Мы старательно тратим собственные деньги на то, чтобы наш клиент получал обвинения на своем родном языке, и именно эту обязанность со стороны греческого правосудия мы вынуждены исполнять, поскольку Александру не предоставляется перевод в полном объеме, ему зачитываются [фрагменты документов и речей] вскользь переводчиками, не владеющими терминологией и, более того, не имеющими специализации, — сказал Мусатов. — Последний переводчик вообще не находился в реестре судебных переводчиков суда Салоник и тем не менее был допущен к переводу. Поэтому Александр даже не понимает сути обвинений, и мы постфактум можем это до него донести, фиксируя нарушения греческой стороны, мы можем пока только это делать».