62-летняя Долина поразила видом без макияжа

Корреспондент Dni.Ru встретил певицу в концертном зале «Дзинтари», куда она пришла вместе с внучкой — как простые зрители! — на фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмалу ». 62-летняя артистка удивила ровным загаром и молодостью.

С 2011 года Лариса Долина проводит лето на Рижском взморье. Перед рождением внучки она купила в Юрмале квартиру в модном районе Дзинтари на улице Мадонас.

"Воздух чистейший, в нескольких минутах ходьбы от дома — море! Замечательная аура и ощущение спокойствия и умиротворения. Лучший отдых представить невозможно! — хвасталась после покупки артистка прессе. — Я счастлива, что внучка будет какую-то часть своей жизни проводить здесь, на Янтарном берегу! Да и дочке моей не помешает отдыхать в Юрмале, так же как и мне, поскольку у нас обеих по наследству доставшийся хронический бронхит, а уникальный по чистоте и содержанию полезных веществ юрмальский воздух — это как раз то, что поможет нам избавиться от недруга".

Есть и еще одна причина, по которой Долиной нравится приезжать на берег Балтийского моря — здесь можно расслабиться и быть собой, не думать о прическе и макияже, не бояться попасть в камеру папарации. Поэтому артистка свободно ходит по городу, бывает на пляже, словом, ведет степенную курортную жизнь.

На фестиваль «Лайма. Рандеву. Юрмала» она пришли с очаровательной внучкой Сашей, которой в сентябре исполнится 7 лет. Лариса Долина решила не отяжелять лицо косметикой, к тому же из-за повышенной влажности и жары уже через несколько минут от красоты не осталось и следа. Но оказалось, что и без макияжа артистка выглядит прекрасно — свежо и гораздо младше своих 62-х лет.

Внучка Саша, завидев направленные в их сторону камеры, начала капризничать. А звездная бабушка ее успокаивала: «Не хочешь сниматься? Как я тебя понимаю! Я все жизнь от этого страдаю. Даже на курорт приехала, но пресса и тут нашла меня».

Журналисты, кстати, обратили внимание на большие татуировки Ларисы Александровны — на руке и ноге. Ранее дочь певица Ангелина в эксклюзивном интервью Dni.Ru сообщила, что это она своим примером сподвигла родительницу украсить себя: «У мамы есть три, нет четыре татушки, которые она набила вслед за мной. Правда, они в таких местах, что не привлекают к себе внимания, как у меня».

Подписывайтесь на наш канал в «Яндекс. Дзене!»