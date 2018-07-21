Ещё
Украинский омбудсмен занимается доставкой в РФ мальчика, пострадавшего в ДТП под Житомиром
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинский омбудсмен занимается доставкой в РФ мальчика, пострадавшего в ДТП под Житомиром 

ТАСС 1 час назад
КИЕВ, 21 июля. /ТАСС/. Представитель уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова свяжется с семьей пострадавшего в аварии в Житомирской области ребенка из России. Об этом Денисова сообщила в субботу.
"Сейчас мы занимаемся этим мальчиком, который остался один. Потому что мама и сестра погибли. Сейчас мой представитель по вопросам прав детей уже выясняет все обстоятельства и будет связываться с семьей для предоставления всей необходимой помощи, чтобы его можно было доставить домой", — сказала она в эфире «112 Украина».
На вопрос о том, в каком состоянии находится ребенок, омбудсмен ответила, что «ему еще необходима помощь».
Как сообщили ТАСС в посольстве РФ, в результате ДТП, которое произошло 20 июля на 127-м км трассы Киев — Чоп в Житомирской области, погибли две россиян: девочка, 2010 года рождения, и женщина, 1984 года рождения, 10-летний мальчик, гражданин России, находится в реанимации.
Всего в аварии на трассе Киев-Чоп в Житомирской области погибли 10 человек, ранения получили девять пассажиров.
ТАСС: последние новости
Источник: один из руководителей производителя авиадвигателей ОДК-УМПО найден убитым в Уфе Минтруд начинает программу обучения специалистов по уходу за пожилыми СМИ: США стали основным покупателем украинского оружия
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию57
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»673
РФ задумала широкомасштабную операцию в Сирии167
Фото кабинета Медведева удивило россиян446
Украина придумала наказание за Крымский мост56
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение