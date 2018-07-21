Украинский омбудсмен занимается доставкой в РФ мальчика, пострадавшего в ДТП под Житомиром

"Сейчас мы занимаемся этим мальчиком, который остался один. Потому что мама и сестра погибли. Сейчас мой представитель по вопросам прав детей уже выясняет все обстоятельства и будет связываться с семьей для предоставления всей необходимой помощи, чтобы его можно было доставить домой", — сказала она в эфире «112 Украина ».

На вопрос о том, в каком состоянии находится ребенок, омбудсмен ответила, что «ему еще необходима помощь».

Как сообщили ТАСС в посольстве РФ, в результате ДТП, которое произошло 20 июля на 127-м км трассы Киев — Чоп в Житомирской области, погибли две россиян: девочка, 2010 года рождения, и женщина, 1984 года рождения, 10-летний мальчик, гражданин России, находится в реанимации.

Всего в аварии на трассе Киев-Чоп в Житомирской области погибли 10 человек, ранения получили девять пассажиров.