Замминистра обороны России генерал армии Николай Панков открыл 3-й слет военно-патриотического движения «Юнармия»

Торжественная церемония прошла в подмосковном Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». В ней приняли участие юнармейцы со всех регионов страны.

Численность Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» менее чем за полгода увеличилась более чем на 50 тыс. человек, заявил статс-секретарь — заместитель Министра обороны генерал армии Николай Панков на церемонии открытия 3-го слета «Юнармии» в подмосковном Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».

Замглавы военного ведомства также отметил, что в настоящее время в рядах движения состоят 252 тысячи человек.

«Мы с вами молоды как движение, нам чуть больше двух лет. Это время было безумно интересным и без натяжки сказать — сложными. Мы начинали с нуля, искали формы и методы работы, пути развития юнармейского движения, и мне кажется, мы тогда сумели избежать главной ошибки — чиновничьего подхода к созданию юнармейского движения», — сказал генерал армии Николай Панков.

Он отметил, что при создании движения руководство Минобороны России исходило из того, что военно-патриотическое детско-юношеское движение не должно быть формальным и бюрократическим, но должно быть живым и интересным для молодежи.

«Сегодня в нашей стране есть все возможности для реализации этих целей. У нас есть великая и могучая Российская Армия с ее большими ресурсами и желанием работать с вами, у нас есть ДОСААФ , у нас есть Центральный спортивный клуб Армии и много чего еще», — подчеркнул замминистра обороны.

По словам генерала армии Николая Панкова, путь поиска форм и методов работы движения еще не завершен: «Мы исходим из того, что это будет постоянный процесс».

«Главное, чтобы вам было интересно рядом с большой армией. Мы для этого будем стараться», — отметил замглавы военного ведомства.