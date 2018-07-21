Ещё
Замминистра обороны России генерал армии Николай Панков открыл 3-й слет военно-патриотического движения «Юнармия»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Замминистра обороны России генерал армии Николай Панков открыл 3-й слет военно-патриотического движения «Юнармия» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Торжественная церемония прошла в подмосковном Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот». В ней приняли участие юнармейцы со всех регионов страны.
Численность Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» менее чем за полгода увеличилась более чем на 50 тыс. человек, заявил статс-секретарь — заместитель Министра обороны генерал армии Николай Панков на церемонии открытия 3-го слета «Юнармии» в подмосковном Парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот».
Замглавы военного ведомства также отметил, что в настоящее время в рядах движения состоят 252 тысячи человек.
«Мы с вами молоды как движение, нам чуть больше двух лет. Это время было безумно интересным и без натяжки сказать — сложными. Мы начинали с нуля, искали формы и методы работы, пути развития юнармейского движения, и мне кажется, мы тогда сумели избежать главной ошибки — чиновничьего подхода к созданию юнармейского движения», — сказал генерал армии Николай Панков.
Он отметил, что при создании движения руководство Минобороны России исходило из того, что военно-патриотическое детско-юношеское движение не должно быть формальным и бюрократическим, но должно быть живым и интересным для молодежи.
«Сегодня в нашей стране есть все возможности для реализации этих целей. У нас есть великая и могучая Российская Армия с ее большими ресурсами и желанием работать с вами, у нас есть ДОСААФ, у нас есть Центральный спортивный клуб Армии и много чего еще», — подчеркнул замминистра обороны.
По словам генерала армии Николая Панкова, путь поиска форм и методов работы движения еще не завершен: «Мы исходим из того, что это будет постоянный процесс».
«Главное, чтобы вам было интересно рядом с большой армией. Мы для этого будем стараться», — отметил замглавы военного ведомства.
Как сообщил начальник главного штаба движения «Юнармия» Дмитрий Труненков, в слете принимают участие 364 делегата, представляющие все регионы России.
ТК «Звезда»: последние новости
США стали крупнейшим импортером украинского оружия Российские военнослужащие приступили к подготовке к АрМИ-2018 в Китае В Рязань на конкурс «Авиадартс» прибыла делегация из Китая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В МИД Украины неожиданно поддержали Россию57
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»673
РФ задумала широкомасштабную операцию в Сирии167
Фото кабинета Медведева удивило россиян446
Украина придумала наказание за Крымский мост56
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала наказание за Крымский мост
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение