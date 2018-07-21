Как конвертировать ошибки в успех. Советы предпринимателя

Известный предприниматель — 46-летний Вадим Дымов — встретился с талантливой молодежью, чтобы поделиться собственным опытом. Тему разговора обозначили так: «Учимся на ошибках, конвертируем риски в успех». На бизнес-завтрак, который открыл серию встреч с бизнесменами и предпринимателями «Вкус успеха», мог прийти любой желающий.

Мастер-класс для начинающих предпринимателей в формате делового завтрака привлек множество молодых людей. Чтобы сидячее место было у каждого гостя, принесли дополнительные стулья, но все равно их не хватило. Впрочем, это не испугало будущих бизнесменов, они простояли в проходах три часа вместо полутора запланированных, чтобы узнать, как построить свое дело, чем руководствоваться.

— Люди, которые занимаются делом, должны делиться своим опытом, чтобы помогать другим улучшать жизнь, — сказал Дымов. — В бизнесе важно заниматься тем, что нравится, что хорошо получается. Но самое главное — быть честным человеком, не обманывать людей.

Как развить успешный бизнес, избавиться от рисков и использовать опыт других предпринимателей? Как найти себя, чтобы занять свое место в бизнесе Москвы , и воспользоваться возможностями? Деловую молодежь интересовало все.

— Я давно не хочу работать на чужого дядю, — говорит 24–летняя Юлия Стронгина. — А как организовать свое дело, пока не знаю. У меня уже был неуспешный опыт, даже был страх, что я опять впустую потрачу деньги. Теперь он исчез, ведь Вадим Дымов сказал, что из 10 принятых решений всего три могут быть правильными. И они вытащат весь бизнес. Я вдохновлена. Значит, я все делала как надо. Просто мне не хватило смелости и упорства.

В разговоре о бизнесе, финансовых рисках, партнерах хватило места и личным вопросам. На которые Дымов тоже отвечал открыто.

— Я принимаю участие в движении «За Собянина», потому что считаю, что Сергей Собянин старается, чтобы жизнь москвичей изменялась к лучшему. В последнее время я часто читаю в зарубежной прессе материалы, где пишут, что Москва испытывает бум. И это правда. Москва становится удобным городом для жизни, сюда стремятся молодые и талантливые люди. Изменения к лучшему занимают столько места в пространстве и в сознании людей, что мне ясно, все идет своим чередом. Но уже сегодня Россия — удобная страна, комфортная, здесь можно вести бизнес.

СПРАВКА

Вадим Дымов — российский бизнесмен, основатель и владелец группы компаний «Дымов», сети книжных магазинов «Республика», а также фабрики по производству керамики «Дымов Керамика». Знаменитый предприниматель одним из первых присоединился к общественному движению москвичей «За Собянина» (#ЗаСобянина) и предложил идею создания сайта, где жители города могут поблагодарить действующего мэра Москвы Сергея Собянина за конкретные изменения в облике и жизни столицы.

О движении: Инициатором создания общественного движения является Нюта Федермессер , директор благотворительного фонда поддержки хосписов «Вера». В конце мая, во время посещения мэром Первого московского хосписа, она поблагодарила Сергея Собянина за помощь в развитии паллиативной медицины, призвав всех москвичей также сказать «спасибо» мэру и поддержать в его начинаниях.