«Опять на те же грабли?» — Шнура заметили в обществе экс-возлюбленной

Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с экс-возлюбленной — Оксаной Акиньшиной . Спустя пару часов такой же снимок заметили и в блоге актрисы. Однако никаких комментариев по этому поводу артисты пока не давали.

Зато комментаторы уже вовсю обсуждают отношения экс-возлюбленных. По их мнению, Оксана и Сергей выглядят очень счастливыми на совместной фотографии, поэтому, скорее всего, их чувства вспыхнули с новой силой.

— Опять на те же грабли?

— Неужели снова сошлись?

— Какая прекрасная пара! — без устали комментируют подписчики.

Шнурова и Акиньшина познакомились на съемках фильма «Игры мотыльков». На тот момент актрисе было всего 15 лет, а музыканту — 30. Почти сразу же артисты начали жить вместе. Однако их любовь продлилась недолго — через пару лет они расстались.

Сейчас Оксана счастлива в браке с бизнесменом Арчилом Геловани . Пара воспитывает двоих детей — Константина и Эмму.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Сергей Шнуров станцевал «танец развода» в стиле Челентано перед новой подругой.