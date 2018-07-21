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«Опять на те же грабли?» — Шнура заметили в обществе экс-возлюбленной
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«Опять на те же грабли?» — Шнура заметили в обществе экс-возлюбленной 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram фотографию с экс-возлюбленной — Оксаной Акиньшиной. Спустя пару часов такой же снимок заметили и в блоге актрисы. Однако никаких комментариев по этому поводу артисты пока не давали.
Зато комментаторы уже вовсю обсуждают отношения экс-возлюбленных. По их мнению, Оксана и Сергей выглядят очень счастливыми на совместной фотографии, поэтому, скорее всего, их чувства вспыхнули с новой силой.
— Опять на те же грабли?
— Неужели снова сошлись?
— Какая прекрасная пара! — без устали комментируют подписчики.
Шнурова и Акиньшина познакомились на съемках фильма «Игры мотыльков». На тот момент актрисе было всего 15 лет, а музыканту — 30. Почти сразу же артисты начали жить вместе. Однако их любовь продлилась недолго — через пару лет они расстались.
Сейчас Оксана счастлива в браке с бизнесменом Арчилом Геловани. Пара воспитывает двоих детей — Константина и Эмму.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Сергей Шнуров станцевал «танец развода» в стиле Челентано перед новой подругой.
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