Более 100 проектов представят на «Машуке-2018» ингушские участники молодежного форума 

МАГАС, 21 июля. /ТАСС/. Ингушские участники Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2018» представят на суд жюри более 100 проектов. Всего региону оргкомитетом форума была выделена квота на 145 мест, сообщает пресс-служба главы республики Юнус-Бека Евкурова.
"В этом году конкурсанты смогут побороться за гранты на общую сумму 85,5 млн рублей. Квота Республике Ингушетия, которая выделена оргкомитетом форума, — 145 участников. На образовательном проекте от нашей республики, будет представлено более 100 проектов от физических лиц, и более 10 проектов от юридических лиц", — передает пресс-служба слова председателя Комитета по делам молодежи республики Сулеймана Эгиева.
Как сообщается, участникам форума оказывается поддержка и помощь в подготовке проектов профильными специалистами.
"Руководители всех министерств и ведомств должны обязательно ознакомиться с их работами, и помочь участникам форума дополнить проекты по своим направлениям. Необходимо учитывать, насколько востребован этот проект в нашей республике, насколько он будет полезен", — цитирует пресс-служба Евкурова.
Северо-Кавказский молодежный форум «Машук» пройдет в Пятигорске (Ставропольский край) в 10 по 24 августа в девятый раз. В его рамках организуется конкурс молодежных проектов Северо-Кавказского федерального округа. На гранты для реализации проектов в 2018 году правительство РФ выделило 83,8 млн рублей. Агентство ТАСС оказывает форуму информационную поддержку.