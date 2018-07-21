Более 100 проектов представят на «Машуке-2018» ингушские участники молодежного форума

МАГАС , 21 июля. / ТАСС /. Ингушские участники Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2018» представят на суд жюри более 100 проектов. Всего региону оргкомитетом форума была выделена квота на 145 мест, сообщает пресс-служба главы республики Юнус-Бека Евкурова

"В этом году конкурсанты смогут побороться за гранты на общую сумму 85,5 млн рублей. Квота Республике Ингушетия , которая выделена оргкомитетом форума, — 145 участников. На образовательном проекте от нашей республики, будет представлено более 100 проектов от физических лиц, и более 10 проектов от юридических лиц", — передает пресс-служба слова председателя Комитета по делам молодежи республики Сулеймана Эгиева.

Как сообщается, участникам форума оказывается поддержка и помощь в подготовке проектов профильными специалистами.

"Руководители всех министерств и ведомств должны обязательно ознакомиться с их работами, и помочь участникам форума дополнить проекты по своим направлениям. Необходимо учитывать, насколько востребован этот проект в нашей республике, насколько он будет полезен", — цитирует пресс-служба Евкурова.