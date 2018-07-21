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На Останкинской башне поставлен новый рекорд
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На Останкинской башне поставлен новый рекорд 

Рамблер 2 часа назад
На Останкинской башне поставлен новый рекорд, немецкий атлет преодолел 337 метров — 1704 ступени — за девять минут 51 секунду, передает телеканал Москва 24. Ранее лучший результат составлял более 10 минут.
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