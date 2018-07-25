Откуда деньги? Облдума не лишила мандата депутата, забывшего про 27 квартир

19 июля состоялось очередное заседании Курской областной Думы . Последним пунктом повестки значился вопрос о прекращении полномочий депутата от фракции КПРФ

Лакмусовая бумажка

В громкую скандальную историю Игорь Астапов попал год назад. При заполнении декларации о доходах народный избранник не указал 27 квартир стоимость более 38 миллионов рублей. Между тем сумма превышает совокупный доход семьи за три года. Недвижимость была записана на жену и быстро продана. Тогда Игорь Сергеевич комментировал в СМИ, что недоразумение возникло из-за несовершенства системы отчётности. Супруги не упомянули покупку квартир, но внесли в декларацию доход от продажи жилья, чтобы «избежать двойного налогообложения».

Объяснение не удовлетворило прокуратуру , и та направила в Думу требования о лишении депутата полномочий. Однако думцы не стали рассматривать вопрос, сославшись на отсутствие соответствующего правового механизма. В итоге дело дошло до областного суда. В мае суд обязал курских законотворцев рассмотреть вопрос о досрочном прекращении депутатских полномочий Астапова в связи с нарушением закона «О коррупции».

«Он купил 27 квартир в конце года, чтобы не показывать эти квартиры, — комментирует ситуацию прокурор Курской области Алексей Цуканов . — Он не может объяснить, на какие деньги они были куплены, поэтому он их отчуждает. Если он это делает, то никто в конце года не видит по его декларации, что он их приобретал, и не может проверить его расходы. Общественная опасность этого деяния не в том, что он ошибся. Она в том, что сам помысел по совершению коррупционных действий уже влечет наказание».

Выступая перед голосованием, Цуканов обратил внимание, что закон устанавливает повышенную ответственность для депутатов как носителей государственной власти. При непредставлении сведений о расходах полномочия депутата должны быть прекращены. «Ваше сегодняшнее решение — это как лакмусовая бумажка, которая показывает, готовы ли мы бороться с коррупцией и исполнять требования закона каждый в отдельности, а не коллегиально», — резюмировал прокурор.

Своих не сдают

Ответная речь народного избранника была взволнованной. Он пояснил, что в 90-х годах работал заместителем директора завода КПД, владел 4% акций предприятия. Когда стал депутатом, переоформил их на супругу. По брачному договору она может распоряжаться ими любым способом. В 2016 году семья обменяла акции на квартиры — всё происходило внутри одного юридического лица — завода КПД.

«Я всё представил и ничего не скрывал. Да, есть закон «О коррупции», но депутат не занимает должность и не является должностным лицом. Там есть 23 примечания, и я мог не заполнять по одному из них. И не я даже, это по моей супруге, хотя я несу ответственность. Но она покупала эти акции как ИП. С 95-го года они покупались, а я ездил на машине «Волга». Я эти деньги годами вкладывал в акции КПД, они просто вернулись, и ничего здесь не пряталось», — сказал Астапов.

«У него есть жена, которая делает какие-то свои финансовые манипуляции, и муж об этом не знает, так как собственник — жена, — вступился за коллегу однопартиец Сергей Васильев . — Я знаю много семей, когда жёны почти не делятся, они чуть ли не в списке Форбс».

«Вообще Астапов — мелкая сошка в большой структуре, тут надо выносить вердикт в отношении партии КПРФ, — считает лидер фракции ЛДПР Владимир Федоров . — Пока простые ребята стоят с плакатиками и верят, что здесь рабочие, депутатами будут становиться олигархи. Тут не рабочие и крестьяне, а латифундисты».

Руководитель фракции КПРФ Александр Анпилов призвал парламентариев видеть две стороны: депутата и человека. «Игорь Сергеевич прошёл военную школу, создал общественную организацию „Союз офицеров запаса“, помогал устроиться людям на работу. И будучи заместителем на КПД, обеспечивал жильём военнослужащих. В 2004 году его усилиями к нам в Курск пришла подлинная икона „Знамение“, он отвечал за эту работу!»

В итоге за лишение мандата проголосовали всего четверо депутатов, трое воздержались, 22 народных избранника были против.