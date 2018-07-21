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Мы осуществляем перезапуск нижегородского футбола, — Никитин
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Мы осуществляем перезапуск нижегородского футбола, — Никитин 

Newsroom24 2 часа назад
Фото: Newsroom24
Глава Нижегородской области Глеб Никитин принял участие в заседании Совета при Президенте по развитию физической культуры и спорта и Наблюдательного совета «Организационного комитета „Россия-2018“.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, главными темами заседания, которое Президент России Владимир Путин провёл в Калининграде, стали итоги ЧМ-2018 и Концепция наследия мирового первенства.
Глава государства выразил благодарность всем, кто принимал участие в подготовке и проведении Чемпионата и также сообщил, что работу по реализации Концепции наследия регионы будут вести при финансовой поддержке из федерального бюджета.
»Поддержка программ развития объектов чемпионата продлится пять лет с тем, чтобы к 2024 году они были самодостаточны, служили центрами развития городов, общественной, деловой, культурной жизни», — отметил Владимир Путин.
По итогам заседания Глеб Никитин подчеркнул, что Нижний Новгород готов к выполнению задач, поставленных президентом.
«Мы прекрасно понимаем, что футбольная составляющая должна быть в приоритете. В Нижнем Новгороде это уже происходит. 27 июля на стадионе сойдутся гранды российского футбола «Локомотив» и ЦСКА в матче за Суперкубок. Кроме этого, мы сейчас осуществляем перезапуск нижегородского футбола. Надеюсь что успехи ФК «Нижний Новгород» помогут обеспечить постепенный выход спортивной инфраструктуры на самоокупаемость», — заявил глава региона.
Как отметил Глеб Никитин, сроки поддержки, обозначенные Президентом, дают возможность разработать необходимые решения.
«У всех региональных властей есть время и инструменты для того, чтобы сформировать концепцию и команду, которая эту концепцию будет реализовывать», — резюмировал он.
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