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Объем сельхозпроизводства в Дагестане вырос на 1,3%
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Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор
Standard&Poorʼs вынесло России страшный приговор

Объем сельхозпроизводства в Дагестане вырос на 1,3% 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Объем сельхозпроизводства в Дагестане вырос на 1,3%На 1,3% вырос объем сельхозпроизводства в Дагестане в I полугодии 2018 года, сообщают в пресс-службе Минсельхоза РД.
Показатель за текущий год в разы превзошёл показатели прошлого года и составил 22,107 млрд рублей.
В основном объем пришёлся на производства мяса — вырос на 0,4% — до 65,7 тыс. тонн, молока — на 1,9% — до 427,1 тыс. тонн; производство яиц за отчетный период уменьшилось на 0,9% и достигло 108,2 млн штук.
Но за этот период сократился объем реализации мяса в живом весе до 15,499 тыс. тонн, или на 1,6%: молока, напротив, вырос до 59,68 тыс. тонн (рост на 10,9%); яиц — снизился на 26,6%, до 12,092 млн штук.
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