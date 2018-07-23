Объем сельхозпроизводства в Дагестане вырос на 1,3%

Объем сельхозпроизводства в Дагестане вырос на 1,3%На 1,3% вырос объем сельхозпроизводства в Дагестане в I полугодии 2018 года, сообщают в пресс-службе Минсельхоза РД.

Показатель за текущий год в разы превзошёл показатели прошлого года и составил 22,107 млрд рублей.

В основном объем пришёлся на производства мяса — вырос на 0,4% — до 65,7 тыс. тонн, молока — на 1,9% — до 427,1 тыс. тонн; производство яиц за отчетный период уменьшилось на 0,9% и достигло 108,2 млн штук.

Но за этот период сократился объем реализации мяса в живом весе до 15,499 тыс. тонн, или на 1,6%: молока, напротив, вырос до 59,68 тыс. тонн (рост на 10,9%); яиц — снизился на 26,6%, до 12,092 млн штук.