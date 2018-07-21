США стали главным покупателем украинского оружия

Согласно отчету, всего Вашингтон приобрел у Киева более 15 тысяч автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 790 противотанковых ружей и гранатометов.

Еще одним активным покупателем украинского стрелкового оружия стал Узбекистан , купивший две тысячи автоматов. Основным покупателем тяжелой техники стал Таиланд , который приобрел 16 танков «Оплот», разработанных на базе Т-80.

Всего же в минувшем году Украине удалось продать оружие шести государствам, отмечается в отчете.