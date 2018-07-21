США стали главным покупателем украинского оружия 

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости Крым. По итогам 2017 года Соединенные Штаты Америки стали главным импортером украинского оружия. Такие данные приводятся в отчете Госслужбы экспортного контроля Украины, пишет РИА Новости.
Согласно отчету, всего Вашингтон приобрел у Киева более 15 тысяч автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 790 противотанковых ружей и гранатометов.
Еще одним активным покупателем украинского стрелкового оружия стал Узбекистан, купивший две тысячи автоматов. Основным покупателем тяжелой техники стал Таиланд, который приобрел 16 танков «Оплот», разработанных на базе Т-80.
Всего же в минувшем году Украине удалось продать оружие шести государствам, отмечается в отчете.
Ранее Пентагон выделил Украине 200 миллионов долларов на оборону. Как отмечается в заявлении военного ведомства, эти деньги пойдут на укрепление командной структуры, систем связи и военно-медицинские цели.