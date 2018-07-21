«Она вот-вот рухнет!»: реставраторы Фабрики-кухни довели здание до аварийного состояния

Вот так плачевно сейчас выглядит памятник архитектуры

Здание Фабрики-кухни завода имени Масленникова находится в аварийном состоянии. Таковым стал результат реконструкции памятника архитектуры. Как будут спасать уникальное сооружение? Подробности — в репортаже 63.ru.

Здание Фабрики-кухни было построено в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой . Планировочная конфигурация представляет собой скрещение серпа и молота, символ единства рабочих и крестьян.

Внимание к состоянию фабрики привлекли произведением известного художника Юрия Альберта

Реставрировать здание начали в 2016 году. Но сроки проведения работ затянулись сначала из-за проблем с финансированием, а затем по причине недопонимания между подрядчиком и заказчиком. Во время проведения работ возникла необходимость в корректировке проекта.

В результате архитекторы забили тревогу. Они потребовали срочно укрепить здание, чтобы оно не обрушилось под воздействием осадков. На зиму здание решили законсервировать, но и с этим возникли проблемы. Теперь фактически придется начинать все заново.

Чиновники и архитекторы провели совещание на территории объекта

— В 2015 году региональные власти протянули с подачей заявки на финансирование работ. К тому же подрядчик, нанятый музейно-выставочным центром РОСИЗО (этой организации передали здание в управление — прим. 63.ru), превратил Фабрику-кухню неизвестно во что. Элементы декора демонтировали, стоят голые стены, — рассказал Александр Хинштейн

Здание разрушается

По его словам, за свою работу организация получила 32 миллиона рублей.

— Но предъявленные для оплаты акты выполненных работ не приняты и приняты не будут, — объяснил Александр Хинштейн.

Попытки что-то сделать внутри здания, по всей видимости, не увенчались успехом

— План планируем утвердить о конца месяца. Без этих работ здание будет разрушаться и дальше. Есть серьезные претензии к заказчику работ. Соответственно, ставим вопрос об опредлении

и нового собственника Фабрики-кухни. От этого выбора зависит и концепция использования здания. В Самаре нет подобных сооружений, таких залов, как здесь. Нужно будет определить и нового подрядчика реставрации, — рассказал Сергей Филиппов.

Перекрытия провалились

По лестницам ходить опасно

Министр также отметил, что на сегодняшний день на реставрацию Фабрики-кухни есть около 580 миллионов рублей. 400 миллионов выделили из федерального бюджета, остальное — из региональной казны.

По мнению бывшего главного архитектора Самары Виталия Стадникова, главной ошибкой подрядчиков был демонтаж крыши.

Часть полуразрушенной временной кровли

— Есть много справок, которые доказывают технологические нарушения работ. Они связаны и с усилением конструкций, и с перекрытиями, и со снятием кровли, — сообщил Виталий Стадников

Подрядчика по выполнению противоаварийных работ уже выбрали. Представитель компании рассказал, в каком состоянии сейчас находится Фабрика-кухня.

— Наихудшая ситуация сложилась с несущими конструкциями. Колонны, перекрытия подверглись атмосферному воздействию (конструкции здания всю зиму были открыты — прим.63.ru). Есть отслоение бетона от арматуры, ржавчина. Поэтому первоочередными задачами будут монтаж временной кровли и усиления несущих конструкций с помощью металла и бетона. Фундамент здания подтопило. Есть смещение выше нормы. Но нельзя просто так воду откачать. В какой-то степени она стабилизирует грунт, — рассказал заместитель генерального директора ООО Легенда Мовлид Висаитов.

Некоторые колонны укрепили как на верхнем

Так и на нижнем этаже