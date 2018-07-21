«Она вот-вот рухнет!»: реставраторы Фабрики-кухни довели здание до аварийного состояния 

Вот так плачевно сейчас выглядит памятник архитектуры
Здание Фабрики-кухни завода имени Масленникова находится в аварийном состоянии. Таковым стал результат реконструкции памятника архитектуры. Как будут спасать уникальное сооружение? Подробности — в репортаже 63.ru.
Здание Фабрики-кухни было построено в 1932 году по проекту архитектора Екатерины Максимовой. Планировочная конфигурация представляет собой скрещение серпа и молота, символ единства рабочих и крестьян.
Внимание к состоянию фабрики привлекли произведением известного художника Юрия Альберта
Реставрировать здание начали в 2016 году. Но сроки проведения работ затянулись сначала из-за проблем с финансированием, а затем по причине недопонимания между подрядчиком и заказчиком. Во время проведения работ возникла необходимость в корректировке проекта.
В результате архитекторы забили тревогу. Они потребовали срочно укрепить здание, чтобы оно не обрушилось под воздействием осадков. На зиму здание решили законсервировать, но и с этим возникли проблемы. Теперь фактически придется начинать все заново.
Чиновники и архитекторы провели совещание на территории объекта
— В 2015 году региональные власти протянули с подачей заявки на финансирование работ. К тому же подрядчик, нанятый музейно-выставочным центром РОСИЗО (этой организации передали здание в управление — прим. 63.ru), превратил Фабрику-кухню неизвестно во что. Элементы декора демонтировали, стоят голые стены, — рассказал Александр Хинштейн.
Здание разрушается
По его словам, за свою работу организация получила 32 миллиона рублей.
— Но предъявленные для оплаты акты выполненных работ не приняты и приняты не будут, — объяснил Александр Хинштейн.
Попытки что-то сделать внутри здания, по всей видимости, не увенчались успехом
Министр культуры Самарской области Сергей Филиппов сообщил, что теперь в здании будут проводить противоаварийные работы.
— План планируем утвердить о конца месяца. Без этих работ здание будет разрушаться и дальше. Есть серьезные претензии к заказчику работ. Соответственно, ставим вопрос об опредлении
и нового собственника Фабрики-кухни. От этого выбора зависит и концепция использования здания. В Самаре нет подобных сооружений, таких залов, как здесь. Нужно будет определить и нового подрядчика реставрации, — рассказал Сергей Филиппов.
Перекрытия провалились
По лестницам ходить опасно
Министр также отметил, что на сегодняшний день на реставрацию Фабрики-кухни есть около 580 миллионов рублей. 400 миллионов выделили из федерального бюджета, остальное — из региональной казны.
По мнению бывшего главного архитектора Самары Виталия Стадникова, главной ошибкой подрядчиков был демонтаж крыши.
Часть полуразрушенной временной кровли
— Есть много справок, которые доказывают технологические нарушения работ. Они связаны и с усилением конструкций, и с перекрытиями, и со снятием кровли, — сообщил Виталий Стадников.
Подрядчика по выполнению противоаварийных работ уже выбрали. Представитель компании рассказал, в каком состоянии сейчас находится Фабрика-кухня.
— Наихудшая ситуация сложилась с несущими конструкциями. Колонны, перекрытия подверглись атмосферному воздействию (конструкции здания всю зиму были открыты — прим.63.ru). Есть отслоение бетона от арматуры, ржавчина. Поэтому первоочередными задачами будут монтаж временной кровли и усиления несущих конструкций с помощью металла и бетона. Фундамент здания подтопило. Есть смещение выше нормы. Но нельзя просто так воду откачать. В какой-то степени она стабилизирует грунт, — рассказал заместитель генерального директора ООО Легенда Мовлид Висаитов.
Некоторые колонны укрепили как на верхнем
Так и на нижнем этаже