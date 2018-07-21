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В Ростове прошёл конкурс «Лучший дворник»
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"Путин не допустит антинародного закона о пенсиях"
"Путин не допустит антинародного закона о пенсиях"

В Ростове прошёл конкурс «Лучший дворник» 

Деловое сообщество 35 минут назад
Ежегодный конкурс проходил в три этапа. Сначала оценивались теоретические знания с помощью тестов из восьми вопросов. Затем — внешний вид участников и их инвентарь. На завершающем этапе специальная комиссия во главе с директором департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Анна Нор-Аревян проверили практические навыки претендентов. Учитывались качество уборки и её скорость, включая сортировку мусора по категориям. Так, победителем конкурса стала Анна Щербань, которая уже не раз показывала высокие результаты на подобных мероприятиях. Второе место было присвоено Валентине Глушенковой из Пролетарского района, третье — Сергею Герасимову из Ворошиловского.
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