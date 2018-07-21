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Иран исключил проведение новых переговоров по ядерной программе
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Иран исключил проведение новых переговоров по ядерной программе 

Российская Газета 19 минут назад
Фото: Российская Газета
Тегеран исключает проведение с Вашингтоном новых переговоров об иранской ядерной программе, заявил духовный лидер страны аятолла Али Хаменеи. Об этом сообщает телеканал ORF.
"Слову и даже подписи американцев под соглашением нельзя верить. Переговоры с США представляются бесполезными и являются «очевидной ошибкой», — отметил Хаменеи на встрече с представителями иранского внешнеполитического ведомства.
В мае текущего года США вышли из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), который был принят в Вене в июле 2015 года после многолетних переговоров. Соглашение между Ираном и «шестеркой» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) предусматривает ограничение иранских ядерных разработок в обмен на снятие международных санкций. Президент Дональд Трамп назвал договор по иранской ядерной программе «худшим в истории» и предложил его «улучшить». Против Тегерана вновь были введены жесткие ограничительные меры.
Между тем на встрече в Вене 6 июля главы МИД Ирана, России, Китая, Франции, Германии и Великобритании подтвердили неизменность своих позиций по сделке с иранской стороной. А Тегеран обратился с жалобой на новые американские санкции в Международный суд ООН.
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