Ещё
СМИ: сотрудника крупнейшего производителя авиационных двигателей убили в Уфе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
"Путин не допустит антинародного закона о пенсиях"
"Путин не допустит антинародного закона о пенсиях"

СМИ: сотрудника крупнейшего производителя авиационных двигателей убили в Уфе 

360tv.ru 38 минут назад
Заместителя коммерческого директора двигателестроительного предприятия нашли убитым в Уфе. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.
«Тело сотрудника компании с признаками насильственной смерти было обнаружено несколько часов назад в Уфе», — заявил источник.
Накануне мужчина не пришел на работу в ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение», его начали искать. Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что он вышел из собственного дома, но в свою машину не сел. Его тело было обнаружено под Сафроновским мостом. Медики обнаружили следы телесных повреждений.
Водитель погрузчика в Калининградской области сгорел в своей машине, получив удар током. От транспортного средства остался лишь обугленный остов. Причиной гибели стал неудачный маневр мужчины.
360tv.ru: последние новости
Участник из России покорил судей британского «Голоса» СМИ: сотрудника крупнейшего производителя авиационных двигателей убили в Уфе Возможный фигурант дела о госизмене в Роскосмосе находится в Москве
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Турции произошла трагедия с россиянином58
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»313
Фото кабинета Медведева удивило россиян439
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев651
Максакова в короткой юбке вызвала фурор199
Видео
00:30
Эстонцы разглядели «вторжение» Путина. С неба
Армия Войска
00:40
Умершему Задорнову припомнили измены жене
Шоу-бизнес
04:13
Украина придумала для России морские санкции
Украина В мире
00:42
В Турции произошла трагедия с россиянином
Происшествия
04:15
«Путин не допустит антинародного закона о пенсиях»
Экономика Политика
00:31
На Украине испугались окончательного развала
Украина В мире
00:45
Порошенко принял решение по крушению MH17
Украина В мире
00:58
Киеву посоветовали «зрить в корень»
Политика В мире
01:01
Воздушный «люкс-отель» Путина шокировал британцев
В мире Европа
01:01
Европу окутала «непогода» из-за встречи Трампа и Путина
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение