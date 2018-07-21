СМИ: сотрудника крупнейшего производителя авиационных двигателей убили в Уфе

Заместителя коммерческого директора двигателестроительного предприятия нашли убитым в Уфе . Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник.

«Тело сотрудника компании с признаками насильственной смерти было обнаружено несколько часов назад в Уфе», — заявил источник.

Накануне мужчина не пришел на работу в ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение», его начали искать. Источник агентства в правоохранительных органах заявил, что он вышел из собственного дома, но в свою машину не сел. Его тело было обнаружено под Сафроновским мостом. Медики обнаружили следы телесных повреждений.