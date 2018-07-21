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Лазарев возмутил народ костюмом священника
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Лазарев возмутил народ костюмом священника 

Дни.ру 43 минуты назад
Фото: Дни.ру
На своей странице в Instagram Сергей Лазарев опубликовал фотографию со своего нового шоу. Певец предстал в образе католического священнослужителя, что вызвало возмущение у пользователей Сети.
Настоящая буря народного возмущения поднялась после того, как Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в Instagram фотографию, в которой он предстал в новом образе. На снимке он предстал в красном одеянии с плащом а его голову венчал головной убор, напоминающий митру, которую носят епископы и кардиналы Католической церкви.
"Я Прибыл! Сочи. Фестивальный. сегодня в 20.00. Nовое шоу! N-tour!", — подписал кадр Сергей Лазарев. Однако его подписчики обратили внимание не на анонс нового шоу, а на внешний вид певца. Некоторым из них он явно пришелся не по душе, о чем они не постеснялись написать в комментариях под снимком.
"С нарядом явный перебор, видимо фантазии закончились, как и вкус к одежде", «Что у него в голове?Дл чего все это?», «вы замечательный исполнитель, большой артист, но зачем все портить этими костюмами? Сразу мнение, о вас, меняется и не в лучшую сторону», «По моему это оскорбляет чувства верующих католиков», — не стали скрывать своего возмущения комментаторы.
Некоторые нашли скрытый смысл в подобном наряде. Дескать, Сергей Лазарев посвятил свое новое шоу сыну и в ходе выступления по разному обыгрывал свою роль папы. Намек на Папу Римского — один из таких случаев.
Некоторые из пользователей Сети и вовсе заявили, что смысл и конкретные костюмы не так важны, как общие впечатления от шоу. А это, дескать, у музыканта получилось отлично.
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