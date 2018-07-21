Падали в воду и пробирались сквозь грязь: самые смелые мужчины и девушки покорили «Гонку героев»

Сегодня на полигоне «Свердловский» в очередной раз собрались любители бросить вызов самим себе. Полторы тысячи мужчин, женщин и даже детей собрались здесь с самого утра на регистрацию.

Началась гонка, как всегда, эффектно — на полигон приземлились парашютисты, десантники устроили показательные выступления с разбиванием кирпичей и бетонных блоков, авиация устроила несколько взрывов, и уже после этого участники вышли на старт.

Женщины и мужчины пробежали больше восьми километров по воде и грязи, на которых организаторы установили 35 сложнейших испытаний. К детям требования были лояльнее — всего десять испытаний на 600 метрах.

К финишу некоторые участники буквально приползали: уставшие, грязные и голодные, но довольные собой. Здесь же все они смогли принять душ и поесть.

Смотрите фоторепортаж E1.RU с этого масштабной гонки самых сильных и выносливых мужчин и женщин.

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