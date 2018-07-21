Строительство трассы Солнцево — Бутово — Видное проверили эксперты

Об этом сообщается на портале Стройкомплекса Москвы.

«По поручению мэра Сергея Собянина мы уделяем особое внимание качеству работ на объектах дорожной инфраструктуры. Участникам строительства выданы предписания со сроками устранения нарушений, оформлены протоколы об административных правонарушениях. Установлен контроль за устранением нарушений», — отметил председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко