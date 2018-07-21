Взяли ситуацию в свои руки: ростовские активисты повесили замок на дом Кисина, облюбованный бомжами

Активисты закрыли вход в дом для посторонних

Сегодня, 21 июля, ростовские общественники повесили цепь и замок на вход в дом Кисина, на Московской 72. До этого проход на первый этаж здания был взломан, в него мог проникнуть кто угодно. Свою акцию общественники объяснили беспокойством за сохранность здания.

— Мы собрались здесь, потому что дом оказался в таком же состоянии, в котором некогда был дом напротив. Сейчас там пустое место. Он так же долгое время стоял заброшенным, без охраны и, в итоге, сгорел, — заявил руководитель ростовского отделения всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александр Кожин ,.

Перед ЧМ дом просто завесили банером, как и многие другие аварийные дома

Дом Кисина, имеющий статус регионального памятника культуры и истории, уже несколько лет как признан аварийным. Первый этаж завален грудами мусора — тряпьем, бумагой, пластиком и битым стеклом. Некоторые комнаты, судя по запаху, используются в качестве туалета. Со второго этажа течет вода — судя по всему, дом не был отключен от коммуникаций.

Дом завален грудами хлама

Единственные работы, которые проводились в отношении дома — завешивание баннером в преддверии ЧМ, причем, по словам активистов, с нарушением норм.

— Баннер вешали прямиком на здание, вколачивая в древний фасад всю опору — больше ста штырей. Был прямой запрет комитета по охране памятников. Тем не менее, эту работу все равно выполнили. Сюда приезжал представитель администрации Ленинского района, сказала, что они и близко не имеют к этому отношения, — утверждает Кожин.

Активисты неоднократно писали письма в районную в администрацию, но ответ на них так и не пришел.

— 16 июля мы отправили два письма: одно в администрацию Ленинского района, другое в комитет по охране культурного наследия. Мы призывали как можно оперативнее законсервировать здание и входы в него, просили снять этот баннер. По закону, они должны отвечать письменно в течении месяца. Но мы даже не просим их как-то отвечать. Мы просим их сделать дело, — говорит координатор общественного движения «Мой фасад» Роман Бочарников.

С потолка бежит вода. Кажется, дом так и не отключили от коммуникаций

Однако за неделю замок на дверях дома так и не появился. Пришлось активистам самим закрыть вход для посторонних. Они договорились собраться здесь вновь через два дня, чтобы проверить состояние замка.

— Мы не можем работать по пути защиты памятников так: отправлять письмо и ждать, пока с ним будут разбираться месяцами. Здание можно потерять за два месяца. Вопрос необходимо решать кардинально, резко, — подчеркивает Кожин.

Доходный дом Кисина был построен в 1899 году, до Октябрьской революции на первом этаже размещались магазины, а на втором — квартиры врачей, инженеров, адвокатов. Как мы писали ранее, еще в 2016 году в здании хотели сделать исторический музей. Позднее власти города были готовы отдать музей инвесторам буквально за один рубль.