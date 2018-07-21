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Stella McCartney представили новое видео 

Fancy Journal 53 минуты назад
Фото: Fancy Journal
Stella McCartney выпустили новое видео в поддержку грядущей коллекции сезона осень-зима 2018/19. Съемки атмосферного кампейна проходили на мысе Кинтайр на юго-западе Шотландии. Именно здесь прошло детство Стеллы Маккартни, основательницы и креативного директора бренда. Напомним, Пол Маккартни, британский музыкант и отец дизайнера, в 1977-м году выпустил знаменитый хит «Mull of Kintyre», увековечивший местные пейзажи.
«В этом сезоне мы обратились к моим корням и воспоминаниям. Мы снимали на ферме, где я выросла. Благодаря океану и звукам волынок из школы Кинтайра у нас получилась одна из самых эмоциональных кампаний, что мне приходилось снимать и видеть», — рассказала Стелла в своем обращении к подписчикам.
Помимо моделей в съемках видео были задействованы волынщики из местного музыкального коллектива Campbeltown Pipe Band. Режиссером кампейна выступил корнуолльский фотограф Джонни Дюфорт, сотрудничавший ранее с Balenciaga, Kenzo, Gucci, Tom Ford, Vogue, Dazed и Another.
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