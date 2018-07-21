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«Московский пленэр» — рисуют все!
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«Московский пленэр» — рисуют все! 

Вечерняя Москва 51 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
В субботу, 21 июля, в культурных центрах столицы прошли порядка 80 бесплатных мастер-классов по живописи в необычных местах. Акция «Московский пленэр» была предложена москвичами и реализована в ходе всеобщего голосования «Культурные центры. Будущее», прошедшего в прошлом году на площадке «Краудсорсинг-проекты Правительства Москвы».
Тема московского пленэра этого года — художественная интерпретация идеального города «Город будущего». Все участники праздника под руководством художников создают картины карандашом, гуашью, акварелью, причем мольберты, холсты, краски и фартуки всем желающим (а их более 2,5 тысячи) выдают на месте бесплатно. В этом году к акции присоединились известные художники, магазины для творчества и галереи.
Двухчасовое занятие от центра культуры и спорта «Ватутинки» началось в 17:00 на крыше торгового центра в поселение Десеновское. Перед началом урока преподаватель рассказал об основах живописи и научил основным приемам рисования.
На территории парка «Северное Тушино» собравшиеся художники изображали пейзаж футуристического города.
В «Северных дубках» живописцы вдохновлялись окружающими полянами и дубравами.
В компании педагога культурного центра «Гармония» горожане изобразили «зеленый» мегаполис.
Немало творческих людей собралось в культурном центре «Москвич». Им предложили представить, как будет выглядеть здание культурного центра в 2020 году.
Интересное занятие прошло на территории особняка XVIII века, где располагается Дом культуры «Гайдаровец». Взяв кисти в руки, участники пленэра писали акварельные зарисовки на тему «Как в современном городе выглядел бы двор старинного дома».
Написанные картины примут участие в совместной выставке, которая пройдет с 14 по 31 августа на территории культурного центра «Москвич». В экспозицию по предварительным подсчетам войдет более пятисот картин, расположенных как в выставочных залах, так и на плазменных панелях. Организаторы предполагают, что новая экспозиция станет одной из крупнейших городских выставок с работами непрофессионалов.
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