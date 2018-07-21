Многоэтажки в центре Маркса остались без канализации

В информационную службу «Саратов 24» пришло письмо от жителей нескольких многоквартирных домов в Марксе . По словам жителей двухэтажек на проспекте Ленина, 28, 30, 139, эти и еще три дома по той же улице до сих пор не подключены к общегородской системе слива отходов. По неизвестной причине при прокладке коммуникаций дома обошли стороной. Поэтому все нечистоты накапливаются в выгребных ямах, содержимое которых периодически должны откачивать коммунальные службы города.

«Уже четыре месяца как выгребные ямы переполнены, их содержимое вытекает на улицу, — сообщили в своем обращении жители дома на проспекте Ленина, 28. — Ручьи с резким запахом текут по пешеходной дорожке, прохожие вынуждены обходить их по проезжей части. В окружающих жилых домах невозможно открыть форточки из-за вони».

Горожане посетовали, что в решении коммунальной проблемы на протяжении всех последних лет они сталкивались лишь с ростом тарифов. За откачку из выгребных ям и холодную воду в месяц выходило более 800 рублей. На все запросы в администрацию района и коммунальные структуры возможна ли врезка в централизованную канализацию, ответ у чиновников в адрес жителей хрестоматийный — «Денег нет».

По-видимому, мечте марксовцев с домов на проспекте Ленина не суждено сбыться как минимум по двум причинам. Как раз на данном участке проходит самый старый участок коллектора, проложенный много лет назад. Два года назад на нем произошло две крупные аварии, в результате река нечистот текла по городским улицам. Пришлось прекратить подачу воды по ряду центральных улиц, а трубу как-то латать. В обоих случаях объявляли режим ЧС.

Сначала городской водоканал провел замену коммуникаций фактически за свой счет, потратив на это 3,5 миллиона рублей. За капитальный ремонт сетей, как известно, несет ответственно муниципальная власть. В то время администрацию Марксовского района возглавлял теперь уже подсудимый Олег Тополь. Местная власть тогда не пожелала хотя бы частично покрыть финансовые расходы ресурсоснабжающей организации.

Теперь как результат — «Водоканал» в Марксе объявлен банкротом. Информация об этом появилась на прошлой неделе на сайте Арбитражного суда Саратовской области . На предприятии введено конкурсное производство. Главным кредитором финансово несостоятельного коммунального предприятия стали энергетики. «Водоканал» задолжал 5 миллионов рублей за электричество. В такой ситуации, конечно, ни о каком подключении нескольких многоэтажек к централизованной системе канализации быть не может. Поскольку все работы потянут еще на несколько миллионов рублей.