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СМИ: производители шоколада Toblerone объявили о возвращении прежнего дизайна продукта 

ТАСС 59 минут назад
ЛОНДОН, 21 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Компания Mondelez International (США), занимающаяся производством шоколада Toblerone, приняла решение вернуться к традиционному расстоянию между зубчиками батончика в Британии. Об этом сообщила в субботу телерадиовещательная корпорация Би-би-си.
Решение разрядить зубчики, которые напоминают расположенную в Швейцарии и Италии гору Маттерхорн, было принято в 2016 году и было связано с сильным повышением цен на сахар в мире. Таким образом цена на батончик осталась той же, но вес его уменьшился с 170 до 150 г. Кроме того, потребители начали сравнивать батончик не с горой Маттерхорн, а с велосипедной целью.
К тому же об изменениях было объявлено буквально сразу после референдума о выходе Великобритании из состава ЕС, и многие усмотрели в этом ранние звоночки тех сложностей, которые ждут страну после Brexit. В качестве аргумента британцы приводили тот факт, что в других странах Европы внешний вид шоколадки остался без изменений.
По информации Би-би-си, Mondelez International в итоге посчитала, что принятое два года назад решение «не было идеальной мерой в долгосрочной перспективе».
Однако по информации газеты The Guardian, вес шоколадки возрастет — на 33%, а рекомендованная розничная цена — в три раза. За батончик в его классическом исполнении придется заплатить £3 вместо £1 (250 рублей вместо 83 рублей).
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