СМИ: производители шоколада Toblerone объявили о возвращении прежнего дизайна продукта

ЛОНДОН, 21 июля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев /. Компания Mondelez International ( США ), занимающаяся производством шоколада Toblerone, приняла решение вернуться к традиционному расстоянию между зубчиками батончика в Британии. Об этом сообщила в субботу телерадиовещательная корпорация Би-би-си.

Решение разрядить зубчики, которые напоминают расположенную в Швейцарии Италии гору Маттерхорн, было принято в 2016 году и было связано с сильным повышением цен на сахар в мире. Таким образом цена на батончик осталась той же, но вес его уменьшился с 170 до 150 г. Кроме того, потребители начали сравнивать батончик не с горой Маттерхорн, а с велосипедной целью.

К тому же об изменениях было объявлено буквально сразу после референдума о выходе Великобритании из состава ЕС , и многие усмотрели в этом ранние звоночки тех сложностей, которые ждут страну после Brexit. В качестве аргумента британцы приводили тот факт, что в других странах Европы внешний вид шоколадки остался без изменений.

По информации Би-би-си, Mondelez International в итоге посчитала, что принятое два года назад решение «не было идеальной мерой в долгосрочной перспективе».