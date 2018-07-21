Как посетить экзотическую страну без негативных последствий. Советы гастроэнтеролога

Чужая страна — это не только непривычеые культура, архитектура, быт, но и заболевания, которые турист может подхватить и даже не заметить этого.

Лето — время отпусков и россияне, которые весь год мечтали о путешествиях в дальние страны, забывают об осторожности. Хотя их неоднократно предупреждают о заболеваниях, вызванных кишечной палочкой. Как приехать из отпуска отдохнувшим и здоровым, «Вечерней Москве» рассказывает профессор, доктор медицинских наук, гастроэнтеролог Виталий Румянцев.

— Любые кишечные инфекции появляются из-за несоблюдения простых норм гигиены, о которых мы знаем с детского сада. Кишечная палочка может попасть в организм через грязные руки, немытые овощи и фрукты. Причем помыть их не составляет труда, ведь проточная вода избавит от большего количества опасных бактерий. Самое главное, не забывайте, что пить нужно исключительно бутилированную воду, — говорит Виталий Румянцев. — Иногда люди приезжают из отпуска здоровыми, а через несколько месяцев выясняется, что на отдыхе, например, в Египте , они подхватили вирусный гепатит. Они этого не заметили, потому что инкубационный период заболевания несколько месяцев, и бурная клиническая картина проявляется не сразу, — объясняет врач.

По словам гастроэнтеролога, необходимо внимательно следить за своим самочувствием и самочувствием детей.

— Обязательно перед поездкой узнайте у врача, какие прививки нужно сделать, какие лекарства с собой брать. Конечно, всем, кто едет в экзотические страны, хочется попробовать местную кухню, однако стоит помнить, что здоровый человек легко перенесет пищу, а страдающие заболеваниями желудочно-кишечного тракта должны поберечься. Острая, жирная пища может вызвать обострение, — предупреждает Виталий Румянцев.

Существует еще такое понятие, как диарея путешественников, оно может быть вызвано инфекцией или даже изменением характера питьевой воды.

— В аптечке туриста должны быть антибактериальные препараты и кишечные антисептики. Ротавирусная инфекция, например, может испортить отдых всей семьи. Стоит помнить, что при обращении к зарубежным врачам могут возникнуть проблемы. Причем не только языковые, но и медицинские. Одно дело — обратиться к врачу при отеле, и совсем другое — поехать к докторам в больницу. Если туристу необходима капельница, ее сделают только после длительного согласования. Так что лучше не рисковать, а заранее приготовиться к поездке. Узнать о стране, которую вы хотите посетить, всю информацию, — советует эксперт.

Вместо сувенира — экзотическое заболевание

По словам гастроэнтеролога Виталия Румянцева, из Болгарии Турции везут энтеровирусный паралич, серозный менингит и энтеровирусную полиневропатию — поражение периферических нервов. Из Туниса Греции — энцефаломиелополирадикулоневрит — поражение всех отделов нервной системы инфекционной или токсической природы.

— В 2012 году были зафиксированы такие инфекции у детей, вернувшихся из Болгарии и Турции, — напоминает врач.