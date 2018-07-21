В Совфеде сочли поправки в японском законе о Курилах «крайне неудачными»

По мнению члена Совфеда, внесенные японским парламентом поправки в закон «О специальных мерах по содействию решению проблемы северных территорий» от 1982 года имеют «крайне неудачный» характер, что может негативно сказаться на дальнейших дипломатических отношениях двух стран.

"Мы считаем, что это крайне неудачное решение законодательной механики. Оно может иметь и крайне неблагоприятные политические последствия и оказать негативное влияние на переговоры, которые довольно непросто идут в контексте организации совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах", — сказал Косачев.

Он объяснил, что это связано не с содержанием новых формулировок, а с тем, что они внесены в устаревший закон, «который писался совершенно в другую эпоху». Из-за напряженных двухсторонних отношений в то время закон написан «в предельно жестких, категоричных формулировках» относительно спорных территорий.